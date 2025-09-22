Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Норвегии заявил, что ООН переживает крупный кризис - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/oon-2043477501.html
Глава МИД Норвегии заявил, что ООН переживает крупный кризис
Глава МИД Норвегии заявил, что ООН переживает крупный кризис - РИА Новости, 22.09.2025
Глава МИД Норвегии заявил, что ООН переживает крупный кризис
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что это не секрет, что сегодня ООН переживает крупный политический и финансовый кризис. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:42:00+03:00
2025-09-22T11:42:00+03:00
в мире
норвегия
россия
украина
эспен барт эйде
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что это не секрет, что сегодня ООН переживает крупный политический и финансовый кризис. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров. "Это вовсе не секрет, что ООН сейчас переживает довольно крупный кризис", - заявил Эйде в комментарии телерадиокомпании NRK. Глава норвежского МИД отметил, что речь идет как о политическом кризисе, связанном с ослаблением поддержки принципов ООН, так и о "глубоком финансовом кризисе". "Сейчас мы наблюдаем войны и конфликты, при которых нарушаются почти все правила устава ООН. Если позволить этому продолжаться, то наш мир станет намного опаснее, чем обычно", - отметил Эйде. Кроме того, министр назвал конфликты на Украине и в секторе Газа определяющими для нашего времени, отметив, что если Совет безопасности не справится с ними, то система ООН ослабнет. Глава норвежского МИД также подчеркнул важность недели высокого уровня в ООН.
https://ria.ru/20250922/sijjarto-2043464841.html
https://ria.ru/20250922/oon-2043453421.html
норвегия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, россия, украина, эспен барт эйде, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Норвегия, Россия, Украина, Эспен Барт Эйде, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Глава МИД Норвегии заявил, что ООН переживает крупный кризис

Глава МИД Норвегии Эйде: ООН переживает крупный политический и финансовый кризис

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что это не секрет, что сегодня ООН переживает крупный политический и финансовый кризис.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Сийярто заявил, что больше не питает иллюзий в отношении Генассамблеи ООН
Вчера, 10:45
"Это вовсе не секрет, что ООН сейчас переживает довольно крупный кризис", - заявил Эйде в комментарии телерадиокомпании NRK.
Глава норвежского МИД отметил, что речь идет как о политическом кризисе, связанном с ослаблением поддержки принципов ООН, так и о "глубоком финансовом кризисе".
"Сейчас мы наблюдаем войны и конфликты, при которых нарушаются почти все правила устава ООН. Если позволить этому продолжаться, то наш мир станет намного опаснее, чем обычно", - отметил Эйде.
Кроме того, министр назвал конфликты на Украине и в секторе Газа определяющими для нашего времени, отметив, что если Совет безопасности не справится с ними, то система ООН ослабнет.
Глава норвежского МИД также подчеркнул важность недели высокого уровня в ООН.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Опрос показал отношение американцев к ООН
Вчера, 09:46
 
В миреНорвегияРоссияУкраинаЭспен Барт ЭйдеСергей Лавров: биография министра иностранных дел РоссииООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала