Глава МИД Норвегии заявил, что ООН переживает крупный кризис
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что это не секрет, что сегодня ООН переживает крупный политический и финансовый кризис.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
"Это вовсе не секрет, что ООН сейчас переживает довольно крупный кризис", - заявил Эйде в комментарии телерадиокомпании NRK.
Глава норвежского МИД отметил, что речь идет как о политическом кризисе, связанном с ослаблением поддержки принципов ООН, так и о "глубоком финансовом кризисе".
"Сейчас мы наблюдаем войны и конфликты, при которых нарушаются почти все правила устава ООН. Если позволить этому продолжаться, то наш мир станет намного опаснее, чем обычно", - отметил Эйде.
Кроме того, министр назвал конфликты на Украине и в секторе Газа определяющими для нашего времени, отметив, что если Совет безопасности не справится с ними, то система ООН ослабнет.
Глава норвежского МИД также подчеркнул важность недели высокого уровня в ООН.
