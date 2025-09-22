Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение американцев к ООН - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/oon-2043453421.html
Опрос показал отношение американцев к ООН
Опрос показал отношение американцев к ООН - РИА Новости, 22.09.2025
Опрос показал отношение американцев к ООН
Больше половины американцев считают ООН неэффективной организацией, которая не имеет реального влияния, следует из данных опроса, проведенного компанией Gallup. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T09:46:00+03:00
2025-09-22T09:46:00+03:00
сша
россия
в мире
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835554_0:211:2456:1593_1920x0_80_0_0_54decb06abdb5060a91ea03f606581bd.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Больше половины американцев считают ООН неэффективной организацией, которая не имеет реального влияния, следует из данных опроса, проведенного компанией Gallup. По данным опроса, 63% считают, что ООН плохо выполняет свою работу, и только 32% считают наоборот. Американцы полагают, что ООН не делает достаточно для того, чтобы разрешать войны или конфликты, "неэффективна и не имеет реального влияния". В то же время в опросе отмечается, что 60% респондентов думают, что ООН играет важную роль в данный момент, в то время как 38% с этим не согласны. Не менее 79% американцев считают, что США должны оставаться членом организации. Опрос был проведен среди 1094 совершеннолетних американцев в период с 1 по 20 августа. Погрешность составляет около четырех процентных пунктов. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250922/oon-2043451213.html
https://ria.ru/20250920/tramp-2043095443.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eebd2fbeeb70884d56cad1639d4b42d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
США, Россия, В мире, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Опрос показал отношение американцев к ООН

Больше половины американцев считают ООН организацией без реального влияния

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН)
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Больше половины американцев считают ООН неэффективной организацией, которая не имеет реального влияния, следует из данных опроса, проведенного компанией Gallup.
По данным опроса, 63% считают, что ООН плохо выполняет свою работу, и только 32% считают наоборот. Американцы полагают, что ООН не делает достаточно для того, чтобы разрешать войны или конфликты, "неэффективна и не имеет реального влияния".
Кастро, Трамп, Лавров: самые яркие заявления с трибуны Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Кастро, Трамп, Лавров: самые яркие заявления с трибуны Генассамблеи ООН
09:34
В то же время в опросе отмечается, что 60% респондентов думают, что ООН играет важную роль в данный момент, в то время как 38% с этим не согласны. Не менее 79% американцев считают, что США должны оставаться членом организации.
Опрос был проведен среди 1094 совершеннолетних американцев в период с 1 по 20 августа. Погрешность составляет около четырех процентных пунктов.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Два трупа помогли Трампу сдержать слово, данное Путину
20 сентября, 08:00
 
СШАРоссияВ миреСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала