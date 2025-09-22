https://ria.ru/20250922/oon-2043453421.html
Опрос показал отношение американцев к ООН
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Больше половины американцев считают ООН неэффективной организацией, которая не имеет реального влияния, следует из данных опроса, проведенного компанией Gallup. По данным опроса, 63% считают, что ООН плохо выполняет свою работу, и только 32% считают наоборот. Американцы полагают, что ООН не делает достаточно для того, чтобы разрешать войны или конфликты, "неэффективна и не имеет реального влияния". В то же время в опросе отмечается, что 60% респондентов думают, что ООН играет важную роль в данный момент, в то время как 38% с этим не согласны. Не менее 79% американцев считают, что США должны оставаться членом организации. Опрос был проведен среди 1094 совершеннолетних американцев в период с 1 по 20 августа. Погрешность составляет около четырех процентных пунктов. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
