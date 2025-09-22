Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Иваново ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 22.09.2025
04:41 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/ogranicheniya-2043429367.html
В аэропорту Иваново ввели ограничения на полеты
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Иваново, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Иваново (Южный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет
Самолет . Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Иваново, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Иваново (Южный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
 
