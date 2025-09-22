https://ria.ru/20250922/obstrel-2043549240.html

В Курской области два человека попали под обстрел дронов ВСУ

В Курской области два человека попали под обстрел дронов ВСУ - РИА Новости, 22.09.2025

В Курской области два человека попали под обстрел дронов ВСУ

Двое сотрудников агрофирмы попали под обстрел украинских дронов в курском Рыльском районе, они самостоятельно обратились в медучреждение, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T15:44:00+03:00

2025-09-22T15:44:00+03:00

2025-09-22T15:44:00+03:00

происшествия

александр хинштейн

курская область

рыльский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg

КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Двое сотрудников агрофирмы попали под обстрел украинских дронов в курском Рыльском районе, они самостоятельно обратились в медучреждение, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. "Растёт число жертв украинских преступлений. Сегодня в поликлинику Рыльской ЦРБ обратились двое пострадавших, которые накануне попали под атаку FPV-дронов. Они передвигались на служебных автомобилях агрофирмы "Рыльская" по трассе Янько-Макеево Рыльского района. 38-летний мужчина осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что второго пострадавшего, 65-летнего мужчину доставят в Курскую областную больницу. "Подлые удары врага не прекращаются. Уважаемые жители, вновь прошу всех быть крайне бдительными. Берегите себя!" - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

рыльский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр хинштейн, курская область, рыльский район