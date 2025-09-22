https://ria.ru/20250922/obstrel-2043549240.html
В Курской области два человека попали под обстрел дронов ВСУ
происшествия
александр хинштейн
курская область
рыльский район
КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Двое сотрудников агрофирмы попали под обстрел украинских дронов в курском Рыльском районе, они самостоятельно обратились в медучреждение, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. "Растёт число жертв украинских преступлений. Сегодня в поликлинику Рыльской ЦРБ обратились двое пострадавших, которые накануне попали под атаку FPV-дронов. Они передвигались на служебных автомобилях агрофирмы "Рыльская" по трассе Янько-Макеево Рыльского района. 38-летний мужчина осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что второго пострадавшего, 65-летнего мужчину доставят в Курскую областную больницу. "Подлые удары врага не прекращаются. Уважаемые жители, вновь прошу всех быть крайне бдительными. Берегите себя!" - добавил губернатор.
