В Курской области два человека попали под обстрел дронов ВСУ - РИА Новости, 22.09.2025
15:44 22.09.2025
В Курской области два человека попали под обстрел дронов ВСУ
Двое сотрудников агрофирмы попали под обстрел украинских дронов в курском Рыльском районе, они самостоятельно обратились в медучреждение, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.09.2025
КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Двое сотрудников агрофирмы попали под обстрел украинских дронов в курском Рыльском районе, они самостоятельно обратились в медучреждение, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. "Растёт число жертв украинских преступлений. Сегодня в поликлинику Рыльской ЦРБ обратились двое пострадавших, которые накануне попали под атаку FPV-дронов. Они передвигались на служебных автомобилях агрофирмы "Рыльская" по трассе Янько-Макеево Рыльского района. 38-летний мужчина осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что второго пострадавшего, 65-летнего мужчину доставят в Курскую областную больницу. "Подлые удары врага не прекращаются. Уважаемые жители, вновь прошу всех быть крайне бдительными. Берегите себя!" - добавил губернатор.
происшествия, александр хинштейн, курская область, рыльский район
Происшествия, Александр Хинштейн, Курская область, Рыльский район
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи. Архивное фото
КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Двое сотрудников агрофирмы попали под обстрел украинских дронов в курском Рыльском районе, они самостоятельно обратились в медучреждение, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Растёт число жертв украинских преступлений. Сегодня в поликлинику Рыльской ЦРБ обратились двое пострадавших, которые накануне попали под атаку FPV-дронов. Они передвигались на служебных автомобилях агрофирмы "Рыльская" по трассе Янько-Макеево Рыльского района. 38-летний мужчина осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что второго пострадавшего, 65-летнего мужчину доставят в Курскую областную больницу.
"Подлые удары врага не прекращаются. Уважаемые жители, вновь прошу всех быть крайне бдительными. Берегите себя!" - добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
ПроисшествияАлександр ХинштейнКурская областьРыльский район
 
 
