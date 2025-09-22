https://ria.ru/20250922/obstanovka-2043437101.html

Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области

Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области - РИА Новости, 22.09.2025

Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оперативная обстановка в регионе остаётся крайне сложной, особенно в Краснояружском и Ракитянском... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T07:33:00+03:00

2025-09-22T07:33:00+03:00

2025-09-22T07:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858656_0:638:2000:1763_1920x0_80_0_0_1925e83b03ddab691dd0f45592b4d04a.jpg

БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оперативная обстановка в регионе остаётся крайне сложной, особенно в Краснояружском и Ракитянском районах. "К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два – в Ракитянском", - написал Гладков в Telegram-канале. Он выразил слова соболезнования семьям погибших. Глава региона также отметил, что бойцы "Орлана", "Барса-Белгород", министерства обороны и пограничной службы предпринимают "все максимальные меры" для улучшения ситуации. Губернатор призвал ориентироваться на официальные сообщения органов местного самоуправления и подчеркнул, что главная ценность — сохранение жизни каждого человека. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

ракитянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков