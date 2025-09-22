Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 22.09.2025
Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области
Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оперативная обстановка в регионе остаётся крайне сложной, особенно в Краснояружском и Ракитянском... РИА Новости, 22.09.2025
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оперативная обстановка в регионе остаётся крайне сложной, особенно в Краснояружском и Ракитянском районах. "К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два – в Ракитянском", - написал Гладков в Telegram-канале. Он выразил слова соболезнования семьям погибших. Глава региона также отметил, что бойцы "Орлана", "Барса-Белгород", министерства обороны и пограничной службы предпринимают "все максимальные меры" для улучшения ситуации. Губернатор призвал ориентироваться на официальные сообщения органов местного самоуправления и подчеркнул, что главная ценность — сохранение жизни каждого человека. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об обстановке в Белгородской области

Гладков: оперативная обстановка в Белгородской области остается крайне сложной

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оперативная обстановка в регионе остаётся крайне сложной, особенно в Краснояружском и Ракитянском районах.
"К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах. Только за вчерашний день у нас 10 человек получили ранения. Три человека погибли: один в Шебекинском округе, два – в Ракитянском", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он выразил слова соболезнования семьям погибших. Глава региона также отметил, что бойцы "Орлана", "Барса-Белгород", министерства обороны и пограничной службы предпринимают "все максимальные меры" для улучшения ситуации. Губернатор призвал ориентироваться на официальные сообщения органов местного самоуправления и подчеркнул, что главная ценность — сохранение жизни каждого человека.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Ракитянский район
Вячеслав Гладков
 
 
