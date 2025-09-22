https://ria.ru/20250922/nato-2043586988.html

В США назвали опасной идею атаковать российские самолеты, пишет FT

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В ряд стране НАТО, в том числе в США, считают опасным предложение других участников альянса атаковать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства, заявил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. "В альянсе есть некоторые, кто говорит, что в будущем НАТО следует сбивать российские самолеты, которые будут нарушать воздушное пространство альянса. Но другие, особенно в США, полагают, что это будет опасной эскалацией", - пишет колумнист. Эстония 19 сентября бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.

