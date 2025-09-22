Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал действия НАТО в Балтийском море
22.09.2025
Посол России прокомментировал действия НАТО в Балтийском море
2025-09-22T07:54:00+03:00
2025-09-22T07:55:00+03:00
в мире
балтийское море
россия
бельгия
нато
балтийское море
россия
бельгия
в мире, балтийское море, россия, бельгия, нато
В мире, Балтийское море, Россия, Бельгия, НАТО
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Действия НАТО в Балтийском море чрезвычайно опасны, они превращают регион в потенциальную зону военных столкновений, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Чрезвычайно опасными считаем действия альянса в Балтийском море, включая попытки позиционировать его как свой "внутренний водоем", участившиеся масштабные военно-морские учения сродни Baltops 2025, а также запуск с января этого года новой операции "Балтийский часовой", в рамках которой натовцы, вразрез с международным правом, придумали себе псевдооснования для проверок передвижения "российского теневого флота" сторожевыми кораблями, патрульными самолетами и беспилотниками", - сказал Гончар.
"Спрашивается, кто виноват в создании потенциальной зоны военных столкновений", - добавил он.
В миреБалтийское мореРоссияБельгияНАТО
 
 
