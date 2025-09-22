https://ria.ru/20250922/nato-2043439276.html

Посол России прокомментировал действия НАТО в Балтийском море

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Действия НАТО в Балтийском море чрезвычайно опасны, они превращают регион в потенциальную зону военных столкновений, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Денис Гончар. "Чрезвычайно опасными считаем действия альянса в Балтийском море, включая попытки позиционировать его как свой "внутренний водоем", участившиеся масштабные военно-морские учения сродни Baltops 2025, а также запуск с января этого года новой операции "Балтийский часовой", в рамках которой натовцы, вразрез с международным правом, придумали себе псевдооснования для проверок передвижения "российского теневого флота" сторожевыми кораблями, патрульными самолетами и беспилотниками", - сказал Гончар. "Спрашивается, кто виноват в создании потенциальной зоны военных столкновений", - добавил он.

