Бойцы использовали специальные накидки при освобождении Ольговского

Бойцы использовали специальные накидки при освобождении Ольговского - РИА Новости, 22.09.2025

Бойцы использовали специальные накидки при освобождении Ольговского

Российские бойцы, освобождая населённый пункт Ольговское в Запорожской области, атаковали в разное время суток, в том числе ночью со специальными антидроновыми... РИА Новости, 22.09.2025

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Российские бойцы, освобождая населённый пункт Ольговское в Запорожской области, атаковали в разное время суток, в том числе ночью со специальными антидроновыми накидками, сообщил РИА Новости заместитель командира гранатомётного взвода группировки войск "Восток" с позывным "Тимоха". Минобороны РФ 15 сентября сообщило, что в ходе активного наступления военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Ольговское в Запорожской области. "Последняя задача была непростая: мы оттолкнули противника, зашли в населённый пункт и выбили его. После этого продвинулись дальше, вглубь лесополос", - отметил военнослужащий. По его словам, подразделение меняло тактику в зависимости от времени суток. "Когда наступали днём, противник быстро приспосабливался. Тогда мы начали действовать в предрассветные часы — в 4-5 утра, когда только светало. Пробовали и ночью — под пончо, под сопровождение нашей "птички"… Нужно было проходить скрытно, прокидывать гранаты. При этом действовало очень большое количество FPV-дронов противника", - уточнил "Тимоха".

