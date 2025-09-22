Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 22.09.2025
Бойцы использовали специальные накидки при освобождении Ольговского
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Российские бойцы, освобождая населённый пункт Ольговское в Запорожской области, атаковали в разное время суток, в том числе ночью со специальными антидроновыми накидками, сообщил РИА Новости заместитель командира гранатомётного взвода группировки войск "Восток" с позывным "Тимоха". Минобороны РФ 15 сентября сообщило, что в ходе активного наступления военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Ольговское в Запорожской области. "Последняя задача была непростая: мы оттолкнули противника, зашли в населённый пункт и выбили его. После этого продвинулись дальше, вглубь лесополос", - отметил военнослужащий. По его словам, подразделение меняло тактику в зависимости от времени суток. "Когда наступали днём, противник быстро приспосабливался. Тогда мы начали действовать в предрассветные часы — в 4-5 утра, когда только светало. Пробовали и ночью — под пончо, под сопровождение нашей "птички"… Нужно было проходить скрытно, прокидывать гранаты. При этом действовало очень большое количество FPV-дронов противника", - уточнил "Тимоха".
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Российские бойцы, освобождая населённый пункт Ольговское в Запорожской области, атаковали в разное время суток, в том числе ночью со специальными антидроновыми накидками, сообщил РИА Новости заместитель командира гранатомётного взвода группировки войск "Восток" с позывным "Тимоха".
Минобороны РФ 15 сентября сообщило, что в ходе активного наступления военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Ольговское в Запорожской области.
"Последняя задача была непростая: мы оттолкнули противника, зашли в населённый пункт и выбили его. После этого продвинулись дальше, вглубь лесополос", - отметил военнослужащий.
По его словам, подразделение меняло тактику в зависимости от времени суток.
"Когда наступали днём, противник быстро приспосабливался. Тогда мы начали действовать в предрассветные часы — в 4-5 утра, когда только светало. Пробовали и ночью — под пончо, под сопровождение нашей "птички"… Нужно было проходить скрытно, прокидывать гранаты. При этом действовало очень большое количество FPV-дронов противника", - уточнил "Тимоха".
