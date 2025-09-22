Рейтинг@Mail.ru
Киев идет на уловки, чтобы не отвечать за наемников, считает эксперт
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 22.09.2025
Киев идет на уловки, чтобы не отвечать за наемников, считает эксперт
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости, Олег Краев. Политическое руководство Украины идет на уловки, чтобы не нести ответственности за наемников в рядах ВСУ, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. "Политическое (руководство – ред.) Украины не хочет брать на себя ответственность (за наемников – ред.)", - рассказал собеседник агентства. Инкапье подтвердил, что одним из способов снятия с себя ответственности украинской стороной является осуществление вербовки не государственными органами, такими как министерство обороны, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус. "Украинское правительство не участвует в найме (иностранных – ред.) бойцов, а без государственной поддержки такая деятельность является незаконной", - заявил собеседник агентства. В августе преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал РИА Новости, что ВСУ вербуют наемников в параллельные, частные, напрямую не связанные с украинским министерством обороны структуры, чтобы не нести перед боевиками никакой правовой ответственности. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости, Олег Краев. Политическое руководство Украины идет на уловки, чтобы не нести ответственности за наемников в рядах ВСУ, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"Политическое (руководство – ред.) Украины не хочет брать на себя ответственность (за наемников – ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Инкапье подтвердил, что одним из способов снятия с себя ответственности украинской стороной является осуществление вербовки не государственными органами, такими как министерство обороны, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус.
"Украинское правительство не участвует в найме (иностранных – ред.) бойцов, а без государственной поддержки такая деятельность является незаконной", - заявил собеседник агентства.
В августе преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал РИА Новости, что ВСУ вербуют наемников в параллельные, частные, напрямую не связанные с украинским министерством обороны структуры, чтобы не нести перед боевиками никакой правовой ответственности.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
