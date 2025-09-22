https://ria.ru/20250922/mvd-2043543117.html
Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась
Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась - РИА Новости, 22.09.2025
Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась
Информация о пожилой женщине, которая якобы порезала ножом внука в Москве, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:27:00+03:00
2025-09-22T15:27:00+03:00
2025-09-22T15:27:00+03:00
происшествия
москва
мвд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Информация о пожилой женщине, которая якобы порезала ножом внука в Москве, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что экстренные службы проверяют информацию о нападении бабушки на 8-летнего внука в Москве. "Информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250916/prigovor-2042191863.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мвд
Происшествия, Москва, МВД
Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась
МВД опровергло сообщения о нападении бабушки с ножом на 8-летнего внука в Москве