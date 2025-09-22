https://ria.ru/20250922/mvd-2043543117.html

Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась

Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась

Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась

Информация о пожилой женщине, которая якобы порезала ножом внука в Москве, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Информация о пожилой женщине, которая якобы порезала ножом внука в Москве, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что экстренные службы проверяют информацию о нападении бабушки на 8-летнего внука в Москве. "Информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

москва

