Рейтинг@Mail.ru
Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/mvd-2043543117.html
Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась
Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась - РИА Новости, 22.09.2025
Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась
Информация о пожилой женщине, которая якобы порезала ножом внука в Москве, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:27:00+03:00
2025-09-22T15:27:00+03:00
происшествия
москва
мвд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Информация о пожилой женщине, которая якобы порезала ножом внука в Москве, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что экстренные службы проверяют информацию о нападении бабушки на 8-летнего внука в Москве. "Информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250916/prigovor-2042191863.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мвд
Происшествия, Москва, МВД
Информация о нападении бабушки на внука в Москве не подтвердилась

МВД опровергло сообщения о нападении бабушки с ножом на 8-летнего внука в Москве

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Информация о пожилой женщине, которая якобы порезала ножом внука в Москве, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что экстренные службы проверяют информацию о нападении бабушки на 8-летнего внука в Москве.
«
"Информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Жителю Калининграда, убившему бабушку подруги, вынесли приговор
16 сентября, 12:11
 
ПроисшествияМоскваМВД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала