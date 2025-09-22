Старше египетских: ученые нашли самые древние в мире мумии
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / M26, a tightly flexed human burial from Huiyaotian, Guangxi, southern China (cropped)Захоронение согнутого человека, Гуанси, Китай
Захоронение согнутого человека, Гуанси, Китай
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Когда речь заходит о мумиях, обычно сразу на ум приходит культура Древнего Египта. Однако археологи нашли свидетельства, что египтяне были не первыми, кто прибегал к бальзамированию. Об удивительном открытии — в материале РИА Новости.
Почему нашли только сейчас
Международная группа археологов под руководством Сяочунь Хун из Австралийского национального университета выяснила: практика бальзамирования умерших была широко распространена на территории Юго-Восточной Азии и Южного Китая уже в донеолитический период. Это примерно 12 тысяч лет назад.
До этого считалось, что традиция появилась в двух точках планеты независимо друг от друга. В Чили ее практиковала культура Чинчорро примерно семь тысяч лет назад. А в Старом Свете первооткрывателями называли египтян примерно 5600 лет назад.
© РИА Новости / Ксения Никольская | Перейти в медиабанкМумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр-эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
Но находка в Юго-Восточной Азии все меняет. Долгое время мумии оставались незамеченными из-за уникальной и необычной технологии бальзамирования. В отличие от Египта, техника была в разы проще.
Оказалось, азиатские охотники-собиратели подвергали тела длительному копчению на медленном огне. Эта форма мумификации чем-то напоминает современные погребальные обряды, зафиксированные у некоторых коренных народов Австралии и Новой Гвинеи.
Сильно сгибали и связывали конечности
Исследователи проанализировали 69 костных образцов из 54 захоронений возрастом от четырех до двенадцати тысяч лет, обнаруженных на 11 стоянках в Южном Китае, Северном Вьетнаме и Индонезии.
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Examples of hyper-flexed burials with partially burned bones from southern China and Indonesia (cropped)Примеры чрезмерно изогнутых захоронений с частично обгоревшими костями из Китая и Индонезии
Примеры чрезмерно изогнутых захоронений с частично обгоревшими костями из Китая и Индонезии
Анализ показал, что примерно 84% образцов подвергались длительной термической обработке — слишком низкой для кремации, но идеальной для медленного копчения.
Сами мумии отличались необычными позами: сильно согнутые и нередко с перевязанными конечностями.
"В таких климатических условиях естественное высыхание было невозможно. Трупы коптили, чтобы высушить и мумифицировать кожу вокруг скелета", — написали ученые в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Они также изучили видимые следы горения и порезов.
"С практической точки зрения копчение, вероятно, было наиболее эффективным способом сохранения трупов в тропическом климате, где из-за жары и влажности они быстро разлагались", — утверждают исследователи.
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Examples of smoked mummies kept in private households in Papua, Indonesia, photographed in January 2019 (cropped)Примеры копченых мумий, хранящихся в частных домах в Папуа, Индонезия
Стремление сохранить тело умершего на долгие годы могло быть связано с верованиями древних людей. В некоторых племенах региона до сих пор верят, что дух умершего свободно бродит днем и возвращается в мумифицированное тело ночью.
У других народов мумификация была связана с надеждой на обретение бессмертия.
Значение открытия
Этот ритуал демонстрирует удивительную культурную преемственность. Он во многом совпадает с обрядом, который до сих пор практикуют представители народа дани, живущие в высокогорьях Новой Гвинеи.
Умершего плотно связывают, придавая телу позу эмбриона. Затем в течение нескольких недель держат над медленно тлеющим костром. По завершении мумификации тело либо выставляют на всеобщее обозрение, либо предают земле.
Археологические находки указывают на то, что традиция была известна в регионе многие тысячелетия. Кроме того, преднамеренная мумификация была гораздо более распространенным, сложным и древним явлением, чем считалось до этого.
И служила она не только способом погребения. Традиция позволяла укреплять духовную связь с предками.