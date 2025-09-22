https://ria.ru/20250922/mumii-2043559336.html

Старше египетских: ученые нашли самые древние в мире мумии

Старше египетских: ученые нашли самые древние в мире мумии

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Когда речь заходит о мумиях, обычно сразу на ум приходит культура Древнего Египта. Однако археологи нашли свидетельства, что египтяне были не первыми, кто прибегал к бальзамированию. Об удивительном открытии — в материале РИА Новости.Почему нашли только сейчасМеждународная группа археологов под руководством Сяочунь Хун из Австралийского национального университета выяснила: практика бальзамирования умерших была широко распространена на территории Юго-Восточной Азии и Южного Китая уже в донеолитический период. Это примерно 12 тысяч лет назад.До этого считалось, что традиция появилась в двух точках планеты независимо друг от друга. В Чили ее практиковала культура Чинчорро примерно семь тысяч лет назад. А в Старом Свете первооткрывателями называли египтян примерно 5600 лет назад.Но находка в Юго-Восточной Азии все меняет. Долгое время мумии оставались незамеченными из-за уникальной и необычной технологии бальзамирования. В отличие от Египта, техника была в разы проще.Оказалось, азиатские охотники-собиратели подвергали тела длительному копчению на медленном огне. Эта форма мумификации чем-то напоминает современные погребальные обряды, зафиксированные у некоторых коренных народов Австралии и Новой Гвинеи.Сильно сгибали и связывали конечностиИсследователи проанализировали 69 костных образцов из 54 захоронений возрастом от четырех до двенадцати тысяч лет, обнаруженных на 11 стоянках в Южном Китае, Северном Вьетнаме и Индонезии.Анализ показал, что примерно 84% образцов подвергались длительной термической обработке — слишком низкой для кремации, но идеальной для медленного копчения.Сами мумии отличались необычными позами: сильно согнутые и нередко с перевязанными конечностями."В таких климатических условиях естественное высыхание было невозможно. Трупы коптили, чтобы высушить и мумифицировать кожу вокруг скелета", — написали ученые в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.Они также изучили видимые следы горения и порезов."С практической точки зрения копчение, вероятно, было наиболее эффективным способом сохранения трупов в тропическом климате, где из-за жары и влажности они быстро разлагались", — утверждают исследователи.Стремление сохранить тело умершего на долгие годы могло быть связано с верованиями древних людей. В некоторых племенах региона до сих пор верят, что дух умершего свободно бродит днем и возвращается в мумифицированное тело ночью.У других народов мумификация была связана с надеждой на обретение бессмертия.Значение открытияЭтот ритуал демонстрирует удивительную культурную преемственность. Он во многом совпадает с обрядом, который до сих пор практикуют представители народа дани, живущие в высокогорьях Новой Гвинеи.Умершего плотно связывают, придавая телу позу эмбриона. Затем в течение нескольких недель держат над медленно тлеющим костром. По завершении мумификации тело либо выставляют на всеобщее обозрение, либо предают земле.Археологические находки указывают на то, что традиция была известна в регионе многие тысячелетия. Кроме того, преднамеренная мумификация была гораздо более распространенным, сложным и древним явлением, чем считалось до этого.И служила она не только способом погребения. Традиция позволяла укреплять духовную связь с предками.

