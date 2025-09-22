Рейтинг@Mail.ru
Старше египетских: ученые нашли самые древние в мире мумии - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 22.09.2025 (обновлено: 22:14 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/mumii-2043559336.html
Старше египетских: ученые нашли самые древние в мире мумии
Старше египетских: ученые нашли самые древние в мире мумии - РИА Новости, 22.09.2025
Старше египетских: ученые нашли самые древние в мире мумии
Когда речь заходит о мумиях, обычно сразу на ум приходит культура Древнего Египта. Однако археологи нашли свидетельства, что египтяне были не первыми, кто... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T18:42:00+03:00
2025-09-22T22:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042937931_459:0:3746:1849_1920x0_80_0_0_259cbe103c73ccded47ccc336d974184.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Когда речь заходит о мумиях, обычно сразу на ум приходит культура Древнего Египта. Однако археологи нашли свидетельства, что египтяне были не первыми, кто прибегал к бальзамированию. Об удивительном открытии — в материале РИА Новости.Почему нашли только сейчасМеждународная группа археологов под руководством Сяочунь Хун из Австралийского национального университета выяснила: практика бальзамирования умерших была широко распространена на территории Юго-Восточной Азии и Южного Китая уже в донеолитический период. Это примерно 12 тысяч лет назад.До этого считалось, что традиция появилась в двух точках планеты независимо друг от друга. В Чили ее практиковала культура Чинчорро примерно семь тысяч лет назад. А в Старом Свете первооткрывателями называли египтян примерно 5600 лет назад.Но находка в Юго-Восточной Азии все меняет. Долгое время мумии оставались незамеченными из-за уникальной и необычной технологии бальзамирования. В отличие от Египта, техника была в разы проще.Оказалось, азиатские охотники-собиратели подвергали тела длительному копчению на медленном огне. Эта форма мумификации чем-то напоминает современные погребальные обряды, зафиксированные у некоторых коренных народов Австралии и Новой Гвинеи.Сильно сгибали и связывали конечностиИсследователи проанализировали 69 костных образцов из 54 захоронений возрастом от четырех до двенадцати тысяч лет, обнаруженных на 11 стоянках в Южном Китае, Северном Вьетнаме и Индонезии.Анализ показал, что примерно 84% образцов подвергались длительной термической обработке — слишком низкой для кремации, но идеальной для медленного копчения.Сами мумии отличались необычными позами: сильно согнутые и нередко с перевязанными конечностями."В таких климатических условиях естественное высыхание было невозможно. Трупы коптили, чтобы высушить и мумифицировать кожу вокруг скелета", — написали ученые в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.Они также изучили видимые следы горения и порезов."С практической точки зрения копчение, вероятно, было наиболее эффективным способом сохранения трупов в тропическом климате, где из-за жары и влажности они быстро разлагались", — утверждают исследователи.Стремление сохранить тело умершего на долгие годы могло быть связано с верованиями древних людей. В некоторых племенах региона до сих пор верят, что дух умершего свободно бродит днем и возвращается в мумифицированное тело ночью.У других народов мумификация была связана с надеждой на обретение бессмертия.Значение открытияЭтот ритуал демонстрирует удивительную культурную преемственность. Он во многом совпадает с обрядом, который до сих пор практикуют представители народа дани, живущие в высокогорьях Новой Гвинеи.Умершего плотно связывают, придавая телу позу эмбриона. Затем в течение нескольких недель держат над медленно тлеющим костром. По завершении мумификации тело либо выставляют на всеобщее обозрение, либо предают земле.Археологические находки указывают на то, что традиция была известна в регионе многие тысячелетия. Кроме того, преднамеренная мумификация была гораздо более распространенным, сложным и древним явлением, чем считалось до этого.И служила она не только способом погребения. Традиция позволяла укреплять духовную связь с предками.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042937931_705:0:3170:1849_1920x0_80_0_0_c11beae38bf965924c949814c1b70ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Старше египетских: ученые нашли самые древние в мире мумии

CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / M26, a tightly flexed human burial from Huiyaotian, Guangxi, southern China (cropped)Захоронение согнутого человека, Гуанси, Китай
Захоронение согнутого человека, Гуанси, Китай - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / M26, a tightly flexed human burial from Huiyaotian, Guangxi, southern China (cropped)
Захоронение согнутого человека, Гуанси, Китай
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Когда речь заходит о мумиях, обычно сразу на ум приходит культура Древнего Египта. Однако археологи нашли свидетельства, что египтяне были не первыми, кто прибегал к бальзамированию. Об удивительном открытии — в материале РИА Новости.

Почему нашли только сейчас

Международная группа археологов под руководством Сяочунь Хун из Австралийского национального университета выяснила: практика бальзамирования умерших была широко распространена на территории Юго-Восточной Азии и Южного Китая уже в донеолитический период. Это примерно 12 тысяч лет назад.
До этого считалось, что традиция появилась в двух точках планеты независимо друг от друга. В Чили ее практиковала культура Чинчорро примерно семь тысяч лет назад. А в Старом Свете первооткрывателями называли египтян примерно 5600 лет назад.
© РИА Новости / Ксения Никольская | Перейти в медиабанкМумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр-эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр-эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Ксения Никольская
Перейти в медиабанк
Мумия с позолоченной картонажной маской в деревянном саркофаге, найденная в ходе археологических исследований, проводимых ЦЕИ РАН на памятнике Дейр-эль-Банат в Фаюмском оазисе Египта
Но находка в Юго-Восточной Азии все меняет. Долгое время мумии оставались незамеченными из-за уникальной и необычной технологии бальзамирования. В отличие от Египта, техника была в разы проще.
Оказалось, азиатские охотники-собиратели подвергали тела длительному копчению на медленном огне. Эта форма мумификации чем-то напоминает современные погребальные обряды, зафиксированные у некоторых коренных народов Австралии и Новой Гвинеи.

Сильно сгибали и связывали конечности

Исследователи проанализировали 69 костных образцов из 54 захоронений возрастом от четырех до двенадцати тысяч лет, обнаруженных на 11 стоянках в Южном Китае, Северном Вьетнаме и Индонезии.
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Examples of hyper-flexed burials with partially burned bones from southern China and Indonesia (cropped)Примеры чрезмерно изогнутых захоронений с частично обгоревшими костями из Китая и Индонезии
Примеры чрезмерно изогнутых захоронений с частично обгоревшими костями из Китая и Индонезии - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Examples of hyper-flexed burials with partially burned bones from southern China and Indonesia (cropped)
Примеры чрезмерно изогнутых захоронений с частично обгоревшими костями из Китая и Индонезии
Анализ показал, что примерно 84% образцов подвергались длительной термической обработке — слишком низкой для кремации, но идеальной для медленного копчения.
Сами мумии отличались необычными позами: сильно согнутые и нередко с перевязанными конечностями.
"В таких климатических условиях естественное высыхание было невозможно. Трупы коптили, чтобы высушить и мумифицировать кожу вокруг скелета", — написали ученые в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Они также изучили видимые следы горения и порезов.
"С практической точки зрения копчение, вероятно, было наиболее эффективным способом сохранения трупов в тропическом климате, где из-за жары и влажности они быстро разлагались", — утверждают исследователи.
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Examples of smoked mummies kept in private households in Papua, Indonesia, photographed in January 2019 (cropped)Примеры копченых мумий, хранящихся в частных домах в Папуа, Индонезия
Примеры копченых мумий, хранящихся в частных домах в Папуа, Индонезия - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Examples of smoked mummies kept in private households in Papua, Indonesia, photographed in January 2019 (cropped)
Примеры копченых мумий, хранящихся в частных домах в Папуа, Индонезия
Стремление сохранить тело умершего на долгие годы могло быть связано с верованиями древних людей. В некоторых племенах региона до сих пор верят, что дух умершего свободно бродит днем и возвращается в мумифицированное тело ночью.
У других народов мумификация была связана с надеждой на обретение бессмертия.

Значение открытия

Этот ритуал демонстрирует удивительную культурную преемственность. Он во многом совпадает с обрядом, который до сих пор практикуют представители народа дани, живущие в высокогорьях Новой Гвинеи.
© Fotolia / Byelikova OksanaПапуа — Новая Гвинея
Папуа — Новая Гвинея - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Fotolia / Byelikova Oksana
Папуа — Новая Гвинея
Умершего плотно связывают, придавая телу позу эмбриона. Затем в течение нескольких недель держат над медленно тлеющим костром. По завершении мумификации тело либо выставляют на всеобщее обозрение, либо предают земле.
Археологические находки указывают на то, что традиция была известна в регионе многие тысячелетия. Кроме того, преднамеренная мумификация была гораздо более распространенным, сложным и древним явлением, чем считалось до этого.
И служила она не только способом погребения. Традиция позволяла укреплять духовную связь с предками.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала