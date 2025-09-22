https://ria.ru/20250922/moskva-2043624232.html

ПВО уничтожила еще один БПЛА, атаковавший Москву

2025-09-22T22:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

сергей собянин

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили 11 беспилотных средств, атаковавших Москву. "Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем канале на платформе Max.

москва

2025

Новости

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

