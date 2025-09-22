Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила еще один БПЛА, атаковавший Москву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 22.09.2025
ПВО уничтожила еще один БПЛА, атаковавший Москву
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили 11 беспилотных средств, атаковавших Москву. "Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили 11 беспилотных средств, атаковавших Москву.
"Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
Российские военнослужащие
Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции в зоне СВО
Вчера, 12:32
 
