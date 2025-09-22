https://ria.ru/20250922/moskva-2043624232.html
ПВО уничтожила еще один БПЛА, атаковавший Москву
ПВО уничтожила еще один БПЛА, атаковавший Москву - РИА Новости, 22.09.2025
ПВО уничтожила еще один БПЛА, атаковавший Москву
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T22:27:00+03:00
2025-09-22T22:27:00+03:00
2025-09-22T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще один беспилотник ВСУ, атаковавший Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили 11 беспилотных средств, атаковавших Москву. "Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
https://ria.ru/20250922/yug-2043491324.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ПВО уничтожила еще один БПЛА, атаковавший Москву
Собянин: ПВО уничтожила еще один атаковавший Москву БПЛА