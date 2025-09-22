https://ria.ru/20250922/moskva-2043618792.html
ПВО уничтожила два летевших на Москву БПЛА
ПВО уничтожила два летевших на Москву БПЛА - РИА Новости, 22.09.2025
ПВО уничтожила два летевших на Москву БПЛА
Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T21:19:00+03:00
2025-09-22T21:19:00+03:00
2025-09-22T21:23:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили девять беспилотных средств, атаковавших Москву."ПВО Минобороны уничтожено ещё два вражеских беспилотных средства, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем канале на платформе Max.
https://ria.ru/20250922/spetsoperatsiya-2043520556.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия
Москва, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ПВО уничтожила два летевших на Москву БПЛА
Собянин: ПВО уничтожила два летевших на Москву БПЛА