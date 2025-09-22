https://ria.ru/20250922/moskva-2043618792.html

ПВО уничтожила два летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, атаковавших Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили девять беспилотных средств, атаковавших Москву."ПВО Минобороны уничтожено ещё два вражеских беспилотных средства, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем канале на платформе Max.

