Волос пророка Мухаммада покажут на выставке в Соборной мечети Москвы

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Волос пророка Мухаммада, кисва (часть покрывала Каабы) и другие экспонаты будут представлены на выставке в Музее ислама Соборной мечети Москвы, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ. "ДУМ РФ отметит 10-летие открытия московской Соборной мечети Москвы проведением международного форума в честь 150-летия богослова Мусы Бигиева. Во вторник в мусульманском храме будет открыта выставка "С небесной книги список дан…", она также приурочена к 200-летию поэтического цикла Александра Пушкина "Подражания Корану". Также среди экспонатов – волос пророка Мухаммеда, кисва (часть покрывала священной для последователей ислама Каабы - ред.), старинные и рукописные экземпляры Корана", - рассказали РИА Новости в ДУМ РФ. В религиозной организации также отметили, что выставку могут посетить все желающие. "Нет никаких ограничений, за исключением формы одежды. Как в любом храме нужно соблюсти строгий дресс-код", - пояснили в ДУМ РФ.

