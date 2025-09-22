https://ria.ru/20250922/moskva-2043550635.html
В Тверском и Мещанском судах Москвы объявили эвакуацию
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В здании Тверского и Мещанского районных судов Москвы объявлена эвакуация, сообщили РИА Новости в суде. В настоящее время сотрудников и посетителей судов просят выйти на улицу. В ближайшее время, как ожидается, здание обследуют сотрудники экстренных служб. Суды расположены в здании по адресу Каланчевская улица, 43а.
