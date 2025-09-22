Рейтинг@Mail.ru
В Тверском и Мещанском судах Москвы объявили эвакуацию
15:51 22.09.2025
В Тверском и Мещанском судах Москвы объявили эвакуацию
В Тверском и Мещанском судах Москвы объявили эвакуацию
В здании Тверского и Мещанского районных судов Москвы объявлена эвакуация, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В здании Тверского и Мещанского районных судов Москвы объявлена эвакуация, сообщили РИА Новости в суде. В настоящее время сотрудников и посетителей судов просят выйти на улицу. В ближайшее время, как ожидается, здание обследуют сотрудники экстренных служб. Суды расположены в здании по адресу Каланчевская улица, 43а.
2025
Новости
1920
1920
true
В Тверском и Мещанском судах Москвы объявили эвакуацию

В здании Тверского и Мещанского районных судов Москвы объявили эвакуацию

Табличка на здании Тверского районного суда города Москвы
Табличка на здании Тверского районного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В здании Тверского и Мещанского районных судов Москвы объявлена эвакуация, сообщили РИА Новости в суде.
В настоящее время сотрудников и посетителей судов просят выйти на улицу. В ближайшее время, как ожидается, здание обследуют сотрудники экстренных служб.
Суды расположены в здании по адресу Каланчевская улица, 43а.
Причиной эвакуации людей из офиса в Москве стал сбой пожарной сигнализации
19 сентября, 14:33
