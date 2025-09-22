https://ria.ru/20250922/moskva-2043522731.html
Москвич получил пять лет колонии за ограбление семьи экс-главы управы
Суд приговорил к 5 годам колонии общего режима москвича, который обокрал семью своей девушки почти на 20 миллионов рублей, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам колонии общего режима москвича, который обокрал семью своей девушки почти на 20 миллионов рублей, сообщили в столичной прокуратуре. "С учетом позиции государственного обвинителя Мещанской межрайонной прокуратуры суд приговорил 22-летнего Ростислава Сологаева, похитившего имущество у членов одной семьи, к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевшей стороной оказалась семья бывшего главы управы Северное Медведково. Сологаев признан виновным по ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ (кража в крупном и особо крупном размере), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По данным прокуратуры, Сологаев, зная о нахождении в загородном доме родителей своей девушки дорогостоящего имущества, с мая по август 2023 года похитил из кабинета 26 перьевых ручек на сумму более 3 миллионов рублей. В московской квартире семьи девушки из сейфа он неоднократно забирал деньги, золотые и серебряные слитки, украшения из золота и серебра, часы, столовое серебро, золотые запонки, портфели - более чем на 16 миллионов рублей. Кроме того, у своей девушки он похитил компьютер, сумку, золотой браслет, игровую приставку PS5 с комплектующими к ней, а также обманным путем завладел доступом к мобильному приложению банка и банковскому счету сестры девушки, совершил ряд банковских операций, в том числе оформил выпуск виртуальной кредитной карты. Получив карту в пользование, без ведома потерпевшей и от ее имени распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Также Сологаев попытался обмануть ее маму.
