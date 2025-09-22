В Москве заполнили водохранилища для бесперебойного водоснабжения

https://ria.ru/20250922/moskva-2043493645.html

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Все водохранилища Москворецкой и Волжской водных систем заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецкой и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 83% и 98% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено свыше 13 тысяч километров водопроводных сетей. "Эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Состояние столичной воды анализируется по физико-химическим и биологическим показателям - всего их порядка 200. В этом году уже провели свыше 2,2 миллиона различных анализов. Подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что водные системы, которые обеспечивают водоснабжение Москвы, включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосборной территории составляет около 50 тысяч квадратных километров.

