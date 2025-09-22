https://ria.ru/20250922/moskva-2043462274.html
Вице-президент Ирана прибыл в Москву
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами прибыл в Москву, где проведет переговоры с представителями РФ, сообщило посольство Ирана в Москве. Оно разместило на своей странице в Telegram фотографии с прибытия чиновника, отметив, что он прибыл "для встречи и переговоров с российскими представителями и для участия в мероприятиях недели атомной энергии (форуме "Всемирная атомная неделя - ред.)".
