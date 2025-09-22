Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент Ирана прибыл в Москву - РИА Новости, 22.09.2025
10:35 22.09.2025 (обновлено: 10:39 22.09.2025)
Вице-президент Ирана прибыл в Москву
Вице-президент Ирана прибыл в Москву - РИА Новости, 22.09.2025
Вице-президент Ирана прибыл в Москву
Глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами прибыл в Москву, где проведет переговоры с представителями РФ, сообщило... РИА Новости, 22.09.2025
в мире
иран
москва
россия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами прибыл в Москву, где проведет переговоры с представителями РФ, сообщило посольство Ирана в Москве. Оно разместило на своей странице в Telegram фотографии с прибытия чиновника, отметив, что он прибыл "для встречи и переговоров с российскими представителями и для участия в мероприятиях недели атомной энергии (форуме "Всемирная атомная неделя - ред.)".
иран
москва
россия
в мире, иран, москва, россия
В мире, Иран, Москва, Россия
Вице-президент Ирана прибыл в Москву

Вице-президент Ирана Эслами приехал в Москву на переговоры

© Getty Images / Thomas KronsteinerВице-президент Ирана Мохаммад Эслами
Вице-президент Ирана Мохаммад Эслами - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Getty Images / Thomas Kronsteiner
Вице-президент Ирана Мохаммад Эслами. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами прибыл в Москву, где проведет переговоры с представителями РФ, сообщило посольство Ирана в Москве.
Оно разместило на своей странице в Telegram фотографии с прибытия чиновника, отметив, что он прибыл "для встречи и переговоров с российскими представителями и для участия в мероприятиях недели атомной энергии (форуме "Всемирная атомная неделя - ред.)".
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
СМИ сообщили, где состоятся переговоры Ирана и "евротройки"
21 сентября, 21:01
 
В миреИранМоскваРоссия
 
 
