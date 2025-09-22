https://ria.ru/20250922/moshenniki-2043425646.html

Россиянам рассказали, как мошенники могут заполучить их личные данные

Россиянам рассказали, как мошенники могут заполучить их личные данные - РИА Новости, 22.09.2025

Россиянам рассказали, как мошенники могут заполучить их личные данные

Мошенники могут выйти на цифровой след россиян после одного заказа пиццы, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T03:17:00+03:00

2025-09-22T03:17:00+03:00

2025-09-22T03:39:00+03:00

технологии

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мошенники могут выйти на цифровой след россиян после одного заказа пиццы, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Отмечается, что даже если человек ничего не размещает в социальных сетях, это не гарантирует безопасность его персональных данных. В нынешнее время цифровой след - это не только соцсети. "Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам", - говорится в материалах. Отмечается, что для аферистов интересны данные каждого человека, с их помощью они могут обмануть друзей и близких жертвы. "Любой аккаунт на черном рынке имеет свою ценность", - заключается в материалах.

https://ria.ru/20250922/moshenniki-2043424340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, общество