03:17 22.09.2025 (обновлено: 03:39 22.09.2025)
Россиянам рассказали, как мошенники могут заполучить их личные данные
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мошенники могут выйти на цифровой след россиян после одного заказа пиццы, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Отмечается, что даже если человек ничего не размещает в социальных сетях, это не гарантирует безопасность его персональных данных. В нынешнее время цифровой след - это не только соцсети. "Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам", - говорится в материалах. Отмечается, что для аферистов интересны данные каждого человека, с их помощью они могут обмануть друзей и близких жертвы. "Любой аккаунт на черном рынке имеет свою ценность", - заключается в материалах.
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мошенники могут выйти на цифровой след россиян после одного заказа пиццы, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Отмечается, что даже если человек ничего не размещает в социальных сетях, это не гарантирует безопасность его персональных данных. В нынешнее время цифровой след - это не только соцсети.
"Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам", - говорится в материалах.
Отмечается, что для аферистов интересны данные каждого человека, с их помощью они могут обмануть друзей и близких жертвы.
"Любой аккаунт на черном рынке имеет свою ценность", - заключается в материалах.
В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Заголовок открываемого материала