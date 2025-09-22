Россиянам рассказали, как мошенники могут заполучить их личные данные

https://ria.ru/20250922/moshenniki-2043425646.html
Мошенники могут выйти на цифровой след россиян после одного заказа пиццы, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мошенники могут выйти на цифровой след россиян после одного заказа пиццы, говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Отмечается, что даже если человек ничего не размещает в социальных сетях, это не гарантирует безопасность его персональных данных. В нынешнее время цифровой след - это не только соцсети. "Если вы хоть раз заказывали пиццу или зарегистрированы хоть на одном сайте, то данные могут попасть к злоумышленникам", - говорится в материалах. Отмечается, что для аферистов интересны данные каждого человека, с их помощью они могут обмануть друзей и близких жертвы. "Любой аккаунт на черном рынке имеет свою ценность", - заключается в материалах.
