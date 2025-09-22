https://ria.ru/20250922/moshennik-2043633763.html

В ВСУ назвали Арестовича мошенником

В ВСУ назвали Арестовича мошенником - РИА Новости, 22.09.2025

В ВСУ назвали Арестовича мошенником

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* опубликовал пост о сборах для 156-й бригады ВСУ, однако в бригаде заявили, что с ним не сотрудничают РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T23:50:00+03:00

2025-09-22T23:50:00+03:00

2025-09-22T23:50:00+03:00

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* опубликовал пост о сборах для 156-й бригады ВСУ, однако в бригаде заявили, что с ним не сотрудничают и назвали мошенником, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* решил сделать себе пиар на сборах для ВСУ, но прогадал с выбором подразделения. Политик опубликовал пост со сбором для 156-й бригады ВСУ, после чего официальный аккаунт бригады заявил, что не сотрудничает с Арестовичем*, и обозвал его мошенником", - сказал собеседник агентства. Бывший советник заявил, что указания по дискредитации его доброго имени поступили в 156-ю бригаду свыше от его политических оппонентов на Украине, добавил он. "Позже выяснилось, что Арестович* опубликовал реквизиты волонтеров, которые все-таки собирают для 156-й отдельной механизированной бригады, однако от бригады никаких извинений не последовало", - отметил собеседник агентства.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины