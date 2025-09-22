Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ назвали Арестовича мошенником - РИА Новости, 22.09.2025
23:50 22.09.2025
В ВСУ назвали Арестовича мошенником
В ВСУ назвали Арестовича мошенником
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* опубликовал пост о сборах для 156-й бригады ВСУ, однако в бригаде заявили, что с ним не сотрудничают
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* опубликовал пост о сборах для 156-й бригады ВСУ, однако в бригаде заявили, что с ним не сотрудничают и назвали мошенником, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* решил сделать себе пиар на сборах для ВСУ, но прогадал с выбором подразделения. Политик опубликовал пост со сбором для 156-й бригады ВСУ, после чего официальный аккаунт бригады заявил, что не сотрудничает с Арестовичем*, и обозвал его мошенником", - сказал собеседник агентства. Бывший советник заявил, что указания по дискредитации его доброго имени поступили в 156-ю бригаду свыше от его политических оппонентов на Украине, добавил он. "Позже выяснилось, что Арестович* опубликовал реквизиты волонтеров, которые все-таки собирают для 156-й отдельной механизированной бригады, однако от бригады никаких извинений не последовало", - отметил собеседник агентства.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
В ВСУ назвали Арестовича мошенником

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* опубликовал пост о сборах для 156-й бригады ВСУ, однако в бригаде заявили, что с ним не сотрудничают и назвали мошенником, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* решил сделать себе пиар на сборах для ВСУ, но прогадал с выбором подразделения. Политик опубликовал пост со сбором для 156-й бригады ВСУ, после чего официальный аккаунт бригады заявил, что не сотрудничает с Арестовичем*, и обозвал его мошенником", - сказал собеседник агентства.
Бывший советник заявил, что указания по дискредитации его доброго имени поступили в 156-ю бригаду свыше от его политических оппонентов на Украине, добавил он.
"Позже выяснилось, что Арестович* опубликовал реквизиты волонтеров, которые все-таки собирают для 156-й отдельной механизированной бригады, однако от бригады никаких извинений не последовало", - отметил собеседник агентства.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
