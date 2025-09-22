https://ria.ru/20250922/moshennik-2043633763.html
В ВСУ назвали Арестовича мошенником
В ВСУ назвали Арестовича мошенником - РИА Новости, 22.09.2025
В ВСУ назвали Арестовича мошенником
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* опубликовал пост о сборах для 156-й бригады ВСУ, однако в бригаде заявили, что с ним не сотрудничают РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T23:50:00+03:00
2025-09-22T23:50:00+03:00
2025-09-22T23:50:00+03:00
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* опубликовал пост о сборах для 156-й бригады ВСУ, однако в бригаде заявили, что с ним не сотрудничают и назвали мошенником, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* решил сделать себе пиар на сборах для ВСУ, но прогадал с выбором подразделения. Политик опубликовал пост со сбором для 156-й бригады ВСУ, после чего официальный аккаунт бригады заявил, что не сотрудничает с Арестовичем*, и обозвал его мошенником", - сказал собеседник агентства. Бывший советник заявил, что указания по дискредитации его доброго имени поступили в 156-ю бригаду свыше от его политических оппонентов на Украине, добавил он. "Позже выяснилось, что Арестович* опубликовал реквизиты волонтеров, которые все-таки собирают для 156-й отдельной механизированной бригады, однако от бригады никаких извинений не последовало", - отметил собеседник агентства.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a34a2f43720ce652b0b53a3131b38a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ назвали Арестовича мошенником
Арестович выложил пост о сборе для 156-й бригады ВСУ, где его назвали мошенником
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* опубликовал пост о сборах для 156-й бригады ВСУ, однако в бригаде заявили, что с ним не сотрудничают и назвали мошенником, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* решил сделать себе пиар на сборах для ВСУ, но прогадал с выбором подразделения. Политик опубликовал пост со сбором для 156-й бригады ВСУ, после чего официальный аккаунт бригады заявил, что не сотрудничает с Арестовичем*, и обозвал его мошенником", - сказал собеседник агентства.
Бывший советник заявил, что указания по дискредитации его доброго имени поступили в 156-ю бригаду свыше от его политических оппонентов на Украине, добавил он.
"Позже выяснилось, что Арестович* опубликовал реквизиты волонтеров, которые все-таки собирают для 156-й отдельной механизированной бригады, однако от бригады никаких извинений не последовало", - отметил собеседник агентства.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.