Молдавский депутат назвал заявления Санду русофобскими
22.09.2025
Молдавский депутат назвал заявления Санду русофобскими
Русофобские заявления президента Молдавии Майи Санду ничем не обоснованы и являются очередным пропагандистским трюком, ориентированным на немногочисленный...
КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Русофобские заявления президента Молдавии Майи Санду ничем не обоснованы и являются очередным пропагандистским трюком, ориентированным на немногочисленный электорат правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) для его консолидации перед выборами, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Санду выступила в понедельник с обращением к народу, в котором без предоставления доказательств заявила о том, что Кремль якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. "Я не думаю, что это было обращение к народу. Это очередной пропагандистский трюк по отношению к немногочисленным сторонникам партии ПДС в Республике Молдова с целью поддержать их, консолидировать перед выборами. Потому что народ Республики Молдова давно перестал верить в те сказки, которые сегодня, в очередной раз блистая русофобией, озвучила Санду. Эти пугалки уже вызывают только насмешки и улыбки у людей, потому что во всё это давным-давно никто не верит... Что касается тех сумм, которые, по словам президента, тратит Российская Федерация, опять-таки абсолютная русофобия, бездоказательная, ни на чем не основанная", - сказал Фотеску. Депутат напомнил о заявлениях Санду на президентских выборах, которые состоялись в конце 2024 года, о якобы подкупе 300 тысяч голосов. "Это, кстати, является существенным количеством для выборов, и выборы в таком случае должны были признать недействительными. Но потом Виорел Чернэуцану (глава Генерального инспектората полиции Молдавии – ред.) переиначил их в 100 тысяч, потом при отмененных судебных решениях этих протоколов о якобы электоральной коррупции всё скатилось вообще до мизерных цифр. Сейчас мы видим, что перед выборами эта истерия продолжает набирать обороты", - отметил он. По словам Фотеску, все открытые и закрытые опросы показывают, что жители республики не хотят видеть у власти представителей ПДС и нынешнего президента. "Санду в очередной раз нарушает избирательный кодекс, открыто призывая проголосовать за действующую партию большинства ПДС. И это нарушение неоднократное. Мы подобное видим уже, как минимум, в течение полугода подготовки к выборам. Поэтому, честно говоря, ничего нового в этом выступлении Майи Санду я не увидел и не услышал, кроме оголтелой русофобии и разделения нашего молдавского общества на хороших и плохих, как это было во все выборы ПДС", - пояснил он. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
