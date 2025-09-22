Рейтинг@Mail.ru
Санду отменит итоги выборов после проигрыша своей партии, считает Шор
23:42 22.09.2025
Санду отменит итоги выборов после проигрыша своей партии, считает Шор
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду готовится отменить итоги парламентских выборов в республике, если созданная ею партия "Действие и солидарность" (ПДС) не возьмет большинство, заявил в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Президент Молдавии Майя Санду ранее в понедельник выступила с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила, что Кремль якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдовой, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а Молдавия превратится в военный плацдарм. "Санду уже знает, что ПДС проиграет выборы. Они не возьмут не только большинства в парламенте, но и вообще могут туда не попасть. И она готовит нас к румынскому сценарию. К тому, что после провала ПДС она заявит об отмене выборов. И задействует все имеющиеся ресурсы: и ЕС, и силовиков, и суды, чтобы решение об отмене навязать стране… У Санду и ПДС ушла из под ног почва, у них нет сторонников. Поэтому она собрала в своем обращении все набившие оскомину страшилки про Кремль, "европейскую помощь" и прочую дичь", - заявил Шор. Он утверждает, что Санду рассчитывает на поддержку "хозяев" из ЕС, но не учитывает, что те и сами уже висят на волоске, поскольку в Англии, Франции, Румынии идут многотысячные протесты, им не до Молдавии. "В Молдавии она добилась такой "любви" граждан, что каждый уже давно готов выйти на улицу и протестовать. Это и происходит. Санду своими руками превратила спокойную Гагаузию в оголенный нерв. Она отдала республику со всеми ресурсами под контроль Западу, и вместе с хозяевами втягивает страну всеми силами в украинскую войну, в НАТО", - добавил Шор. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду готовится отменить итоги парламентских выборов в республике, если созданная ею партия "Действие и солидарность" (ПДС) не возьмет большинство, заявил в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Президент Молдавии Майя Санду ранее в понедельник выступила с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила, что Кремль якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдовой, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а Молдавия превратится в военный плацдарм.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в запугивании граждан
Вчера, 12:04
"Санду уже знает, что ПДС проиграет выборы. Они не возьмут не только большинства в парламенте, но и вообще могут туда не попасть. И она готовит нас к румынскому сценарию. К тому, что после провала ПДС она заявит об отмене выборов. И задействует все имеющиеся ресурсы: и ЕС, и силовиков, и суды, чтобы решение об отмене навязать стране… У Санду и ПДС ушла из под ног почва, у них нет сторонников. Поэтому она собрала в своем обращении все набившие оскомину страшилки про Кремль, "европейскую помощь" и прочую дичь", - заявил Шор.
Он утверждает, что Санду рассчитывает на поддержку "хозяев" из ЕС, но не учитывает, что те и сами уже висят на волоске, поскольку в Англии, Франции, Румынии идут многотысячные протесты, им не до Молдавии.
"В Молдавии она добилась такой "любви" граждан, что каждый уже давно готов выйти на улицу и протестовать. Это и происходит. Санду своими руками превратила спокойную Гагаузию в оголенный нерв. Она отдала республику со всеми ресурсами под контроль Западу, и вместе с хозяевами втягивает страну всеми силами в украинскую войну, в НАТО", - добавил Шор.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Игорь Додон: Молдавия нужна ЕС как пушечное мясо в войне против России
21 сентября, 10:00
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Власти Молдавии перестали понимать свой народ, заявил экс-премьер
Вчера, 06:25
 
