Экс-премьер Молдавии обвинил власти в запугивании граждан
12:04 22.09.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в запугивании граждан
2025-09-22T12:04:00+03:00
2025-09-22T12:04:00+03:00
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Массовые обыски в Молдавии в преддверии выборов проводятся для того, чтобы запугать граждан, которые могли бы выйти на протесты из-за фильсификации властями результатов голосования, заявил бывший вице-премьер Александр Муравский. Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации. Экс-президент, глава Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон сообщил, что обыски затронули его коллег в северных районах республики. "Я думаю, что истинная причина (обысков - ред.) более серьезная. Когда станет ясно, как достигнута победа, а это станет ясно очень быстро, и оппозиция призовёт граждан к массовым протестам, многие, прошедшие процедуру обысков, их друзья и родственники, просто испугаются. И их можно понять. Ну а далее КС быстро утвердит результаты выборов и жёлтая мгла (цвет партии "Действие и солидарность" - ред.) ещё сильнее окутает нашу прекрасную землю", - написал Муравский на своей странице в соцсети в Facebook*. По его словам, партия "Действие и солидарность" прекрасно осознает действительность - все опросы и настроения в обществе говорят о стремительном падении их рейтинга, при котором не может быть и речи о победе. "А победа эта нужна им как воздух, без которого смерть. Поэтому ПДС для обеспечения своей победы пойдёт на все возможные ухищрения: подтасовку бюллетеней, вбросы, карусель, сбой компьютеров или отключение света в отдельных участках во время подсчёта голосов для подмены бюллетеней и другие методы фальсификаций, особенно на участках за рубежом, где не будет нужного обеспечения наблюдателями от оппозиции", - добавил Муравский. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* запрещена в РФ как экстремистская.
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Массовые обыски в Молдавии в преддверии выборов проводятся для того, чтобы запугать граждан, которые могли бы выйти на протесты из-за фильсификации властями результатов голосования, заявил бывший вице-премьер Александр Муравский.
Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации. Экс-президент, глава Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон сообщил, что обыски затронули его коллег в северных районах республики.
"Я думаю, что истинная причина (обысков - ред.) более серьезная. Когда станет ясно, как достигнута победа, а это станет ясно очень быстро, и оппозиция призовёт граждан к массовым протестам, многие, прошедшие процедуру обысков, их друзья и родственники, просто испугаются. И их можно понять. Ну а далее КС быстро утвердит результаты выборов и жёлтая мгла (цвет партии "Действие и солидарность" - ред.) ещё сильнее окутает нашу прекрасную землю", - написал Муравский на своей странице в соцсети в Facebook*.
По его словам, партия "Действие и солидарность" прекрасно осознает действительность - все опросы и настроения в обществе говорят о стремительном падении их рейтинга, при котором не может быть и речи о победе.
"А победа эта нужна им как воздух, без которого смерть. Поэтому ПДС для обеспечения своей победы пойдёт на все возможные ухищрения: подтасовку бюллетеней, вбросы, карусель, сбой компьютеров или отключение света в отдельных участках во время подсчёта голосов для подмены бюллетеней и другие методы фальсификаций, особенно на участках за рубежом, где не будет нужного обеспечения наблюдателями от оппозиции", - добавил Муравский.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* запрещена в РФ как экстремистская.
