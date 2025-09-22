Экс-премьер Молдавии обвинил ЦИК в нарушении конституции
Тарлев: ЦИК Молдавии нарушает конституцию, мешая участию оппозиции в выборах
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии нарушает конституцию, ограничивая участие оппозиции в выборах, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия "Будущее Молдовы" Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
"Сейчас власти изобрели новый фильтр: чиновники из ЦИК сами решают, "разрешить или не разрешить" партии участвовать в выборах. Но конституция четко говорит: каждый гражданин имеет право выбирать и быть избранным. Никто, кроме суда, не может лишить этого права. Власть же создала искусственные барьеры: аттестации, экзамены, зачеты - миллион проблем. Да, давление огромное. Говорят о возможных арестах лидеров оппозиции, в том числе меня и моих коллег. Все это часть кампании запугивания", - отметил Тарлев.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.