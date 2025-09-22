Рейтинг@Mail.ru
Депутат Фотеску объяснил, зачем власти Молдавии проводят обыски у оппозиции - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/moldavija-2043630976.html
Депутат Фотеску объяснил, зачем власти Молдавии проводят обыски у оппозиции
Депутат Фотеску объяснил, зачем власти Молдавии проводят обыски у оппозиции - РИА Новости, 22.09.2025
Депутат Фотеску объяснил, зачем власти Молдавии проводят обыски у оппозиции
Власти Молдавии многочисленными обысками у оппозиционных сил страны пытаются запугать избирателей накануне парламентских выборов, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T23:38:00+03:00
2025-09-22T23:38:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/71/1495657156_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f5d2a80d523952688d994f275311620d.jpg
КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Власти Молдавии многочисленными обысками у оппозиционных сил страны пытаются запугать избирателей накануне парламентских выборов, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации. Глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ сообщил, что было задержано 74 человека по делу о якобы имевшей место подготовке массовых беспорядков в республике. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Сегодня были многочисленные обыски по всей стране у всех оппозиционных сил. И цель всего этого, всей этой истерии только одна – запугать население как можно больше. Чтобы те, кто против нынешнего режима, либо вообще не вышли на выборы, либо решили бы, что это все бесполезно и проголосовали за ПДС (правящую партию "Действие и солидарность" - ред.)", - сказал Фотеску. Депутат назвал странными обнаруженные во время обысков якобы улики, которые были представлены в качестве доказательства организации массовых беспорядков. "Я думаю, что до воскресенья нас ждут, скорее всего, еще запугивания, еще больше именно дестабилизации, которую вносит сама правящая партия ПДС, пытаясь хоть каким-то образом набрать голоса, которые им в принципе уже в стране не принадлежат", - отметил он. По словам Фотеску, жители республики уже насытились разного рода дезинформацией от властей. "Несмотря на то, что в стране с подачи (президента Молдавии - ред.) Майи Санду были закрыты все СМИ, которые пытались высказывать нейтральную или альтернативную действующей власти точку зрения, люди всё равно информированы из интернета", - отметил депутат. Санду выступила в понедельник с обращением к народу, в котором без предоставления доказательств заявила о том, что Кремль тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250922/moldavija-2043592908.html
https://ria.ru/20250922/moldaviya-2043484434.html
https://ria.ru/20250922/moldaviya-2043588966.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/71/1495657156_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_95d265b84683432be6358874c76b5999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Парламентские выборы в Молдавии
Депутат Фотеску объяснил, зачем власти Молдавии проводят обыски у оппозиции

Депутат Фотеску: власти Молдавии обысками пытаются запугать избирателей

© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Власти Молдавии многочисленными обысками у оппозиционных сил страны пытаются запугать избирателей накануне парламентских выборов, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации. Глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ сообщил, что было задержано 74 человека по делу о якобы имевшей место подготовке массовых беспорядков в республике. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Сотрудники полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Молдавии задержали 74 человека за якобы подготовку беспорядков
Вчера, 18:31
«
"Сегодня были многочисленные обыски по всей стране у всех оппозиционных сил. И цель всего этого, всей этой истерии только одна – запугать население как можно больше. Чтобы те, кто против нынешнего режима, либо вообще не вышли на выборы, либо решили бы, что это все бесполезно и проголосовали за ПДС (правящую партию "Действие и солидарность" - ред.)", - сказал Фотеску.
Депутат назвал странными обнаруженные во время обысков якобы улики, которые были представлены в качестве доказательства организации массовых беспорядков.
"Я думаю, что до воскресенья нас ждут, скорее всего, еще запугивания, еще больше именно дестабилизации, которую вносит сама правящая партия ПДС, пытаясь хоть каким-то образом набрать голоса, которые им в принципе уже в стране не принадлежат", - отметил он.
По словам Фотеску, жители республики уже насытились разного рода дезинформацией от властей.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в запугивании граждан
Вчера, 12:04
"Несмотря на то, что в стране с подачи (президента Молдавии - ред.) Майи Санду были закрыты все СМИ, которые пытались высказывать нейтральную или альтернативную действующей власти точку зрения, люди всё равно информированы из интернета", - отметил депутат.
Санду выступила в понедельник с обращением к народу, в котором без предоставления доказательств заявила о том, что Кремль тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Игорь Додон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Додон рассказал, почему власти Молдавии запугивают граждан перед выборами
Вчера, 18:15
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала