Депутат Фотеску объяснил, зачем власти Молдавии проводят обыски у оппозиции

Депутат Фотеску объяснил, зачем власти Молдавии проводят обыски у оппозиции - РИА Новости, 22.09.2025

Депутат Фотеску объяснил, зачем власти Молдавии проводят обыски у оппозиции

2025-09-22T23:38:00+03:00

Депутат Фотеску объяснил, зачем власти Молдавии проводят обыски у оппозиции

Власти Молдавии многочисленными обысками у оппозиционных сил страны пытаются запугать избирателей накануне парламентских выборов, заявил РИА Новости депутат...

КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Власти Молдавии многочисленными обысками у оппозиционных сил страны пытаются запугать избирателей накануне парламентских выборов, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Ранее в понедельник пресс-служба полиции сообщила, что проводит 250 обысков в разных районах по делу о подготовке к массовым беспорядкам и дестабилизации. Глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ сообщил, что было задержано 74 человека по делу о якобы имевшей место подготовке массовых беспорядков в республике. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Сегодня были многочисленные обыски по всей стране у всех оппозиционных сил. И цель всего этого, всей этой истерии только одна – запугать население как можно больше. Чтобы те, кто против нынешнего режима, либо вообще не вышли на выборы, либо решили бы, что это все бесполезно и проголосовали за ПДС (правящую партию "Действие и солидарность" - ред.)", - сказал Фотеску. Депутат назвал странными обнаруженные во время обысков якобы улики, которые были представлены в качестве доказательства организации массовых беспорядков. "Я думаю, что до воскресенья нас ждут, скорее всего, еще запугивания, еще больше именно дестабилизации, которую вносит сама правящая партия ПДС, пытаясь хоть каким-то образом набрать голоса, которые им в принципе уже в стране не принадлежат", - отметил он. По словам Фотеску, жители республики уже насытились разного рода дезинформацией от властей. "Несмотря на то, что в стране с подачи (президента Молдавии - ред.) Майи Санду были закрыты все СМИ, которые пытались высказывать нейтральную или альтернативную действующей власти точку зрения, люди всё равно информированы из интернета", - отметил депутат. Санду выступила в понедельник с обращением к народу, в котором без предоставления доказательств заявила о том, что Кремль тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

россия

кишинев

