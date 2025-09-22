https://ria.ru/20250922/moldavija-2043548204.html

В Молдавии экс-депутата парламента объявили в международный розыск

В Молдавии экс-депутата парламента объявили в международный розыск

КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Суд в Кишиневе в понедельник постановил объявить в международный розыск бывшего депутата парламента Константина Цуцу, которого обвиняют в мошенничестве и незаконном обогащении. "Суд постановил: запрос прокуроров Антикоррупционной прокуратуры об объявлении розыск Цуцу Константина удовлетворить частично. Объявить в розыск Цуцу Константина, обвиняемого в совершении преступлений в соответствии со статьями 190 (мошенничество), 326 (извлечение выгоды из влияния), 330.2, (незаконное обогащение) 352.1 (ложные заявления в декларациях о доходах) Уголовного кодекса Молдовы", - говорится в оглашенном решении суда. Уголовные дела против Цуцу возбудили в 2019 году. Тогда следствие установило, что экс-депутат получил 20 тысяч евро от родственников мужчины, который находился под арестом. В обмен Цуцу обещал повлиять на прокуроров и помочь мужчине выйти на свободу, хотя реального влияния на правоохранительные органы не имел. Также, по данным прокуроров, было обнаружено, что имущество экс-депутата включало в себя автомобили и недвижимость, стоимость которых значительно превышала доходы Цуцу. Цуцу в прошлом профессиональный спортсмен, с 2014 по 2018 годы был депутатом от Демпартии, которую на тот момент возглавлял Владимир Плахотнюк. МВД России ранее заочно предъявило Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков, он был одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, работу которого координировал Цуцу. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

