Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии экс-депутата парламента объявили в международный розыск - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/moldavija-2043548204.html
В Молдавии экс-депутата парламента объявили в международный розыск
В Молдавии экс-депутата парламента объявили в международный розыск - РИА Новости, 22.09.2025
В Молдавии экс-депутата парламента объявили в международный розыск
Суд в Кишиневе в понедельник постановил объявить в международный розыск бывшего депутата парламента Константина Цуцу, которого обвиняют в мошенничестве и... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:41:00+03:00
2025-09-22T15:41:00+03:00
в мире
россия
молдавия
кишинев
владимир плахотнюк
ренато усатый
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/71/1495657156_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f5d2a80d523952688d994f275311620d.jpg
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Суд в Кишиневе в понедельник постановил объявить в международный розыск бывшего депутата парламента Константина Цуцу, которого обвиняют в мошенничестве и незаконном обогащении. "Суд постановил: запрос прокуроров Антикоррупционной прокуратуры об объявлении розыск Цуцу Константина удовлетворить частично. Объявить в розыск Цуцу Константина, обвиняемого в совершении преступлений в соответствии со статьями 190 (мошенничество), 326 (извлечение выгоды из влияния), 330.2, (незаконное обогащение) 352.1 (ложные заявления в декларациях о доходах) Уголовного кодекса Молдовы", - говорится в оглашенном решении суда. Уголовные дела против Цуцу возбудили в 2019 году. Тогда следствие установило, что экс-депутат получил 20 тысяч евро от родственников мужчины, который находился под арестом. В обмен Цуцу обещал повлиять на прокуроров и помочь мужчине выйти на свободу, хотя реального влияния на правоохранительные органы не имел. Также, по данным прокуроров, было обнаружено, что имущество экс-депутата включало в себя автомобили и недвижимость, стоимость которых значительно превышала доходы Цуцу. Цуцу в прошлом профессиональный спортсмен, с 2014 по 2018 годы был депутатом от Демпартии, которую на тот момент возглавлял Владимир Плахотнюк. МВД России ранее заочно предъявило Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков, он был одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, работу которого координировал Цуцу. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20250921/dodon-2042999702.html
https://ria.ru/20250921/dodon-2043300803.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/71/1495657156_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_95d265b84683432be6358874c76b5999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, кишинев, владимир плахотнюк, ренато усатый
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый
В Молдавии экс-депутата парламента объявили в международный розыск

Суд в Кишиневе объявил в международный розыск экс-депутата парламента Цуцу

© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Суд в Кишиневе в понедельник постановил объявить в международный розыск бывшего депутата парламента Константина Цуцу, которого обвиняют в мошенничестве и незаконном обогащении.
"Суд постановил: запрос прокуроров Антикоррупционной прокуратуры об объявлении розыск Цуцу Константина удовлетворить частично. Объявить в розыск Цуцу Константина, обвиняемого в совершении преступлений в соответствии со статьями 190 (мошенничество), 326 (извлечение выгоды из влияния), 330.2, (незаконное обогащение) 352.1 (ложные заявления в декларациях о доходах) Уголовного кодекса Молдовы", - говорится в оглашенном решении суда.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Игорь Додон: Молдавия нужна ЕС как пушечное мясо в войне против России
21 сентября, 10:00
Уголовные дела против Цуцу возбудили в 2019 году. Тогда следствие установило, что экс-депутат получил 20 тысяч евро от родственников мужчины, который находился под арестом. В обмен Цуцу обещал повлиять на прокуроров и помочь мужчине выйти на свободу, хотя реального влияния на правоохранительные органы не имел. Также, по данным прокуроров, было обнаружено, что имущество экс-депутата включало в себя автомобили и недвижимость, стоимость которых значительно превышала доходы Цуцу.
Цуцу в прошлом профессиональный спортсмен, с 2014 по 2018 годы был депутатом от Демпартии, которую на тот момент возглавлял Владимир Плахотнюк. МВД России ранее заочно предъявило Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков, он был одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката, работу которого координировал Цуцу.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Додон заявил, что ЕС готовит Молдавию к войне с Россией
21 сентября, 09:38
 
В миреРоссияМолдавияКишиневВладимир ПлахотнюкРенато Усатый
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала