В Молдавии проходят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков
Полиция Молдавии проводит более 250 обысков по делу о подготовке беспорядков
© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Полицейские в Молдавии проводят 250 обысков по делу о якобы подготовке массовых беспорядков и дестабилизации, операция проводится в том числе и в тюрьмах, сообщает пресс-служба полиции; в оппозиции уже заявили, что власть пытается запугать граждан перед выборами в парламент.
"Сотрудники Национальной следственной инспекции (INI) совместно с прокурорами при поддержке бригады быстрого реагирования Fulger и сотрудников Службы информации и безопасности проводят сегодня утром более 250 обысков, охватив более 100 человек в нескольких населённых пунктах страны. Действия проводятся в рамках уголовного дела, направленного на подготовку массовых беспорядков и дестабилизацию обстановки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Обыски проводятся и в некоторых пенитенциарных учреждениях. В полиции бездоказательно заявили, что подготовка беспорядков якобы координировалась "преступными элементами" из России. Полиция обещает представит больше подробностей после завершения спецоперации.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Глава соцпартии и экс-президент Молдавии Игорь Додон уже заявил, что режим правящей партии "Действие и солидарность" пытается запугать, устрашить людей, заставить замолчать. По его словам, президент Майя Санду и ПДС уже ищут поводы для отмены выборов, потому что знают, что получат плохой результат 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Игорь Додон: Молдавия нужна ЕС как пушечное мясо в войне против России
21 сентября, 10:00