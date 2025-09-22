https://ria.ru/20250922/miting-2043526371.html

В Риме проходит акция в поддержку Палестины

В Риме проходит акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 22.09.2025

В Риме проходит акция в поддержку Палестины

Тысячи человек принимают участие в крупной манифестации в поддержку палестинского народом на площади перед главным вокзалом Рима "Термини", передает... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:38:00+03:00

2025-09-22T14:38:00+03:00

2025-09-22T20:48:00+03:00

в мире

ближний восток

рим

италия

палестина

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043609217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e720ee407f860e1958f5b10e718784a1.jpg

РИМ, 22 сен - РИА Новости. Тысячи человек принимают участие в крупной манифестации в поддержку палестинского народом на площади перед главным вокзалом Рима "Термини", передает корреспондент РИА Новости. Пространство перед станцией занято митингующими настолько плотно, что фактически доступ на станцию можно считать заблокированным. Через толпу с трудом пробираются туристы с чемоданами, которым приходится искать проходы на периферии площади. Демонстранты всех возрастов пришли на Пьяцца-дей-Чинквеченто с палестинскими флагами и баннерами с лозунгом в поддержку сектора Газа. "Остановим геноцид", " Откроем будущее для мира", "Народы спасут другие народы" - говорится на самодельных плакатах. В руках участников акции можно увидеть фотографии палестинских детей и символику своих объединений и общественных ассоциаций. Одна из оппозиционных групп, занявшая центр площади, подняла над собой надувную лодку в знак поддержки мигрантов, покидающих зону боев на Ближнем Востоке. Над площадью барражирует полицейский вертолет. Из-за наплыва людей станция метро "Термини", которая служит главным пересадочным узлом на двух линиях подземки, закрыта. Входные группы станции заняты сидящими на парапете студентами. В римской полиции заверили РИА Новости, что работа вокзала не нарушается благодаря организованным для пассажиров проходам. По оценке пресс-службы полицейского управления, в митинге принимают участие 20 тысяч человек. "Это число продолжает расти, но "Термини" работает", - отметили там. Митинг проходит параллельно с общенациональной забастовкой, которую крупные итальянские профсоюзы проводят в понедельник забастовки в различных отраслях в знак солидарности с палестинским народом. Инициатором дня протестов стало профсоюзное объединение USB, которые объявило акцию "в ответ на идущий в секторе Газа геноцид и блокирование гуманитарной помощи со стороны израильской армии". Помимо Рима, митинги и шествия в понедельник проходят более чем в 70 городах Италии.

https://ria.ru/20250922/palestina-2043518371.html

https://ria.ru/20250922/konflikt-1915630213.html

ближний восток

рим

италия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в поддержку палестинского народа в Риме Тысячи человек приняли участие в крупной манифестации в поддержку палестинского народа на площади перед главным вокзалом Рима "Термини", передает корреспондент РИА Новости. Пространство перед станцией было занято митингующими настолько плотно, что фактически доступ на станцию можно считать заблокированным. Через толпу с трудом пробирались туристы с чемоданами, которым приходилось искать проходы на периферии площади. Митинг проходил параллельно с общенациональной забастовкой крупных итальянских профсоюзов в знак солидарности с палестинским народом. 2025-09-22T14:38 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ближний восток, рим, италия, палестина, обострение палестино-израильского конфликта