Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах
Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах - РИА Новости, 22.09.2025
Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах
22.09.2025
2025-09-22T12:54:00+03:00
2025-09-22T12:54:00+03:00
2025-09-22T13:50:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Потребности предприятий микроэлектроники России в ближайшие три года составят порядка 3 тысяч человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В ближайшие три года предприятиям микроэлектроники потребуется порядка трех тысяч человек, а наверное больше - это такие самые скромные оценки. А с учетом секторов радиоэлектронной промышленности - уже свыше двадцати тысяч. Треть из которых должны быть с высшим образованием как минимум. Отраслью востребованы и работники широкого профиля", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". По его словам, речь идет о конструкторах и операторах технологического оборудования, разработчиках систем автоматизированного проектирования, инженерах-технологах. "Для привлечения талантливой молодежи за последние несколько лет были запущены профильные передовые инженерные школы, по поручению президента открылись лаборатории, учебные дизайн-центры. Без сомнения, эта работа должна быть усилена и продолжена", - подчеркнул премьер.
Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах
Мишустин: предприятиям микроэлектроники потребуется около трех тысяч человек
