https://ria.ru/20250922/mishustin-2043497411.html

Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах

Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах - РИА Новости, 22.09.2025

Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах

Потребности предприятий микроэлектроники России в ближайшие три года составят порядка 3 тысяч человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:54:00+03:00

2025-09-22T12:54:00+03:00

2025-09-22T13:50:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043500635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b168374460032c1e6a5a8a814d16c47c.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Потребности предприятий микроэлектроники России в ближайшие три года составят порядка 3 тысяч человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В ближайшие три года предприятиям микроэлектроники потребуется порядка трех тысяч человек, а наверное больше - это такие самые скромные оценки. А с учетом секторов радиоэлектронной промышленности - уже свыше двадцати тысяч. Треть из которых должны быть с высшим образованием как минимум. Отраслью востребованы и работники широкого профиля", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". По его словам, речь идет о конструкторах и операторах технологического оборудования, разработчиках систем автоматизированного проектирования, инженерах-технологах. "Для привлечения талантливой молодежи за последние несколько лет были запущены профильные передовые инженерные школы, по поручению президента открылись лаборатории, учебные дизайн-центры. Без сомнения, эта работа должна быть усилена и продолжена", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20250919/glava-2042932007.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин