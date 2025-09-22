Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах
12:54 22.09.2025 (обновлено: 13:50 22.09.2025)
Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах
Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах - РИА Новости, 22.09.2025
Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах
Потребности предприятий микроэлектроники России в ближайшие три года составят порядка 3 тысяч человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Потребности предприятий микроэлектроники России в ближайшие три года составят порядка 3 тысяч человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В ближайшие три года предприятиям микроэлектроники потребуется порядка трех тысяч человек, а наверное больше - это такие самые скромные оценки. А с учетом секторов радиоэлектронной промышленности - уже свыше двадцати тысяч. Треть из которых должны быть с высшим образованием как минимум. Отраслью востребованы и работники широкого профиля", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". По его словам, речь идет о конструкторах и операторах технологического оборудования, разработчиках систем автоматизированного проектирования, инженерах-технологах. "Для привлечения талантливой молодежи за последние несколько лет были запущены профильные передовые инженерные школы, по поручению президента открылись лаборатории, учебные дизайн-центры. Без сомнения, эта работа должна быть усилена и продолжена", - подчеркнул премьер.
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил потребности предприятий микроэлектроники в кадрах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в пленарном заседании Российского форума "Микроэлектроника 2025"
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в пленарном заседании Российского форума "Микроэлектроника 2025"
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Потребности предприятий микроэлектроники России в ближайшие три года составят порядка 3 тысяч человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В ближайшие три года предприятиям микроэлектроники потребуется порядка трех тысяч человек, а наверное больше - это такие самые скромные оценки. А с учетом секторов радиоэлектронной промышленности - уже свыше двадцати тысяч. Треть из которых должны быть с высшим образованием как минимум. Отраслью востребованы и работники широкого профиля", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025".
По его словам, речь идет о конструкторах и операторах технологического оборудования, разработчиках систем автоматизированного проектирования, инженерах-технологах.
"Для привлечения талантливой молодежи за последние несколько лет были запущены профильные передовые инженерные школы, по поручению президента открылись лаборатории, учебные дизайн-центры. Без сомнения, эта работа должна быть усилена и продолжена", - подчеркнул премьер.
Глава РАН оценил перспективы развития микроэлектроники
19 сентября, 11:30
Глава РАН оценил перспективы развития микроэлектроники
