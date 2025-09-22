Мишустин рассказал о взаимовыгодных проектах России, КНР и Белоруссии
Мишустин заявил, что РФ, КНР и Белоруссия реализуют ряд взаимовыгодных проектов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в пленарном заседании Российского форума "Микроэлектроника 2025"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в пленарном заседании Российского форума "Микроэлектроника 2025"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Россия вместе с коллегами из Китая и Белоруссии реализует ряд взаимовыгодных проектов в области радиоэлектронной продукции, и нацелена продолжать углублять такое взаимодействие, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025".
"Сегодня хочу отдельно поприветствовать коллег из Китайской Народной Республики и Белоруссии. Мы вместе с ними реализуем ряд взаимовыгодных проектов как в области создания радиоэлектронной продукции, так и в рамках других приоритетных направлений. И, безусловно, продолжим углублять такое сотрудничество, взаимодействие", - сказал Мишустин.
Мишустин прибыл на форум "Микроэлектроника 2025"
Вчера, 11:30
Он подчеркнул, что форум стал основной площадкой для диалога разработчиков, производителей, интеграторов, заказчиков инновационных решений и продуктов.
"Это (микроэлектронная промышленность - ред.) стратегическая область для нашей страны, которая имеет ключевое значение для укрепления ее технологического суверенитета, становления современной цифровой экономики, повышения конкурентоспособности наших продуктов, услуг. Она влияет буквально на все аспекты жизни людей", - подчеркнул премьер.
Глава РАН оценил перспективы развития микроэлектроники
19 сентября, 11:30