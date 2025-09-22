Рейтинг@Mail.ru
Мишустин прибыл на форум "Микроэлектроника 2025" - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 22.09.2025 (обновлено: 12:08 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/mishustin-2043475163.html
Мишустин прибыл на форум "Микроэлектроника 2025"
Мишустин прибыл на форум "Микроэлектроника 2025" - РИА Новости, 22.09.2025
Мишустин прибыл на форум "Микроэлектроника 2025"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл на федеральную территорию Сириус, где пройдёт пленарное заседание форума "Микроэлектроника 2025" на тему РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:30:00+03:00
2025-09-22T12:08:00+03:00
россия
гурзуф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043485268_0:47:3072:1775_1920x0_80_0_0_444a9de62298505ac3d81082bff3093a.jpg
СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл на федеральную территорию Сириус, где пройдёт пленарное заседание форума "Микроэлектроника 2025" на тему "Государственная политика в микроэлектронике: вызовы, решения, перспективы", передает корреспондент РИА Новости. Российский форум "Микроэлектроника-2025" проходит с 21 по 27 сентября на площадке Научно-технологического университета "Сириус" (федеральная территория Сириус). Форум "Микроэлектроника" проводится в России ежегодно с 2015 года. Организаторами выступают АО "НИИМЭ" и АО "НИИМА "Прогресс" при поддержке Минпромторга и Минобрнауки. Этот форум - преемник крымских конференций по актуальным вопросам электронных технологий, которые проходили в 1970-80-х годах в Гурзуфе. Микроэлектроника считается одной из основ технологического суверенитета страны. Цель форума - обсудить перспективные направления развития отрасли с участием представителей научного сообщества, госструктур и бизнеса. Предыдущий форум 2023 года был посвящен вопросам содействия интеграции российских производителей в проекты по обеспечению ускоренного цифрового развития. На форуме обсуждаются вопросы стратегии научно-технологического развития микро- и радиоэлектронной отрасли, создания и применения электронной компонентной базы и программно-аппаратных комплексов, реализации стратегических научно-технических, промышленных и инновационных проектов, нормативно-правовой базы и стандартизации, создания цифровой экономики и обеспечения безопасности и технологического суверенитета страны. Кроме того, на форуме состоится научная конференция "ЭКБ и микроэлектронные модули" из 13 научно-технических тематических секций, в рамках которых будет сделано свыше 1 тысячи научных докладов. Нынешний форум проводится в преддверии нового профессионального праздника - Дня работника электронной промышленности, который с этого года будет отмечаться в первое воскресенье октября.
https://ria.ru/20250221/putin-2000910039.html
https://ria.ru/20250919/glava-2042932007.html
россия
гурзуф
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043485268_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_b1f37c706a9309441bb68bd56b464e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гурзуф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, михаил мишустин
Россия, Гурзуф, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин прибыл на форум "Микроэлектроника 2025"

Мишустин прибыл в Сириус на форум "Микроэлектроника 2025"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку Российского форума "Микроэлектроника 2025"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку Российского форума Микроэлектроника 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку Российского форума "Микроэлектроника 2025"
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл на федеральную территорию Сириус, где пройдёт пленарное заседание форума "Микроэлектроника 2025" на тему "Государственная политика в микроэлектронике: вызовы, решения, перспективы", передает корреспондент РИА Новости.
Российский форум "Микроэлектроника-2025" проходит с 21 по 27 сентября на площадке Научно-технологического университета "Сириус" (федеральная территория Сириус).
Путин на выставке достижений в области химии и новых материалов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин посетил выставку передовых разработок на Форуме будущих технологий
21 февраля, 20:31
Форум "Микроэлектроника" проводится в России ежегодно с 2015 года. Организаторами выступают АО "НИИМЭ" и АО "НИИМА "Прогресс" при поддержке Минпромторга и Минобрнауки. Этот форум - преемник крымских конференций по актуальным вопросам электронных технологий, которые проходили в 1970-80-х годах в Гурзуфе.
Микроэлектроника считается одной из основ технологического суверенитета страны. Цель форума - обсудить перспективные направления развития отрасли с участием представителей научного сообщества, госструктур и бизнеса. Предыдущий форум 2023 года был посвящен вопросам содействия интеграции российских производителей в проекты по обеспечению ускоренного цифрового развития.
На форуме обсуждаются вопросы стратегии научно-технологического развития микро- и радиоэлектронной отрасли, создания и применения электронной компонентной базы и программно-аппаратных комплексов, реализации стратегических научно-технических, промышленных и инновационных проектов, нормативно-правовой базы и стандартизации, создания цифровой экономики и обеспечения безопасности и технологического суверенитета страны.
Кроме того, на форуме состоится научная конференция "ЭКБ и микроэлектронные модули" из 13 научно-технических тематических секций, в рамках которых будет сделано свыше 1 тысячи научных докладов.
Нынешний форум проводится в преддверии нового профессионального праздника - Дня работника электронной промышленности, который с этого года будет отмечаться в первое воскресенье октября.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Глава РАН оценил перспективы развития микроэлектроники
19 сентября, 11:30
 
РоссияГурзуфМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала