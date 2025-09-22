https://ria.ru/20250922/mishustin-2043475163.html

Мишустин прибыл на форум "Микроэлектроника 2025"

Мишустин прибыл на форум "Микроэлектроника 2025" - РИА Новости, 22.09.2025

Мишустин прибыл на форум "Микроэлектроника 2025"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл на федеральную территорию Сириус, где пройдёт пленарное заседание форума "Микроэлектроника 2025"

СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл на федеральную территорию Сириус, где пройдёт пленарное заседание форума "Микроэлектроника 2025" на тему "Государственная политика в микроэлектронике: вызовы, решения, перспективы", передает корреспондент РИА Новости. Российский форум "Микроэлектроника-2025" проходит с 21 по 27 сентября на площадке Научно-технологического университета "Сириус" (федеральная территория Сириус). Форум "Микроэлектроника" проводится в России ежегодно с 2015 года. Организаторами выступают АО "НИИМЭ" и АО "НИИМА "Прогресс" при поддержке Минпромторга и Минобрнауки. Этот форум - преемник крымских конференций по актуальным вопросам электронных технологий, которые проходили в 1970-80-х годах в Гурзуфе. Микроэлектроника считается одной из основ технологического суверенитета страны. Цель форума - обсудить перспективные направления развития отрасли с участием представителей научного сообщества, госструктур и бизнеса. Предыдущий форум 2023 года был посвящен вопросам содействия интеграции российских производителей в проекты по обеспечению ускоренного цифрового развития. На форуме обсуждаются вопросы стратегии научно-технологического развития микро- и радиоэлектронной отрасли, создания и применения электронной компонентной базы и программно-аппаратных комплексов, реализации стратегических научно-технических, промышленных и инновационных проектов, нормативно-правовой базы и стандартизации, создания цифровой экономики и обеспечения безопасности и технологического суверенитета страны. Кроме того, на форуме состоится научная конференция "ЭКБ и микроэлектронные модули" из 13 научно-технических тематических секций, в рамках которых будет сделано свыше 1 тысячи научных докладов. Нынешний форум проводится в преддверии нового профессионального праздника - Дня работника электронной промышленности, который с этого года будет отмечаться в первое воскресенье октября.

