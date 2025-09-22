https://ria.ru/20250922/minzdrav-2043569044.html

Опрос показал отношение американцев к политике главы Минздрава

Опрос показал отношение американцев к политике главы Минздрава - РИА Новости, 22.09.2025

Опрос показал отношение американцев к политике главы Минздрава

Около 47% американцев не одобряют политику главы минздрава США Роберта Кеннеди-младшего по вакцинации, в то время как около 31% поддерживают ее, свидетельствуют РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T16:51:00+03:00

2025-09-22T16:51:00+03:00

2025-09-22T16:51:00+03:00

в мире

сша

роберт кеннеди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_e612c94ed76d0e687e418961b0d40426.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Около 47% американцев не одобряют политику главы минздрава США Роберта Кеннеди-младшего по вакцинации, в то время как около 31% поддерживают ее, свидетельствуют результаты исследования компании YouGov. Шестого сентября сестра и племянник Роберта Кеннеди-младшего Кэрри и Джо призвали его уйти с поста министра здравоохранения США на фоне его взглядов на прививки и медицину в целом. По данным исследования, "в определенной степени не поддерживают" и "решительно не поддерживают" политику Кеннеди по вакцинации 8% и 39% респондентов соответственно. В то же время "в определенной степени поддерживают" и "решительно поддерживают" его политику 15% и 16% опрошенных соответственно. Не выразили уверенности по вопросу 22% респондентов. При этом мнения разошлись в зависимости от политических взглядов опрошенных. Среди сторонников Республиканской партии положительно о политике Кеннеди суммарно отозвались 58% опрошенных против отрицательно оценивших ее 18%, в то время как в рядах сторонников Демократической партии несогласные составили 77% против 10% поддерживающих политику Кеннеди. Опрос проводился 22 сентября, в нем приняли участие 9257 совершеннолетних граждан США, статистическая погрешность не приводится. Роберт Кеннеди-младший в начале августа опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа. Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.

https://ria.ru/20250919/frantsiya-2043025173.html

https://ria.ru/20250922/oon-2043453421.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, роберт кеннеди