Опрос показал отношение американцев к политике главы Минздрава - РИА Новости, 22.09.2025
16:51 22.09.2025
Опрос показал отношение американцев к политике главы Минздрава
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Около 47% американцев не одобряют политику главы минздрава США Роберта Кеннеди-младшего по вакцинации, в то время как около 31% поддерживают ее, свидетельствуют результаты исследования компании YouGov. Шестого сентября сестра и племянник Роберта Кеннеди-младшего Кэрри и Джо призвали его уйти с поста министра здравоохранения США на фоне его взглядов на прививки и медицину в целом. По данным исследования, "в определенной степени не поддерживают" и "решительно не поддерживают" политику Кеннеди по вакцинации 8% и 39% респондентов соответственно. В то же время "в определенной степени поддерживают" и "решительно поддерживают" его политику 15% и 16% опрошенных соответственно. Не выразили уверенности по вопросу 22% респондентов. При этом мнения разошлись в зависимости от политических взглядов опрошенных. Среди сторонников Республиканской партии положительно о политике Кеннеди суммарно отозвались 58% опрошенных против отрицательно оценивших ее 18%, в то время как в рядах сторонников Демократической партии несогласные составили 77% против 10% поддерживающих политику Кеннеди. Опрос проводился 22 сентября, в нем приняли участие 9257 совершеннолетних граждан США, статистическая погрешность не приводится. Роберт Кеннеди-младший в начале августа опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа. Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Около 47% американцев не одобряют политику главы минздрава США Роберта Кеннеди-младшего по вакцинации, в то время как около 31% поддерживают ее, свидетельствуют результаты исследования компании YouGov.
Шестого сентября сестра и племянник Роберта Кеннеди-младшего Кэрри и Джо призвали его уйти с поста министра здравоохранения США на фоне его взглядов на прививки и медицину в целом.
По данным исследования, "в определенной степени не поддерживают" и "решительно не поддерживают" политику Кеннеди по вакцинации 8% и 39% респондентов соответственно. В то же время "в определенной степени поддерживают" и "решительно поддерживают" его политику 15% и 16% опрошенных соответственно. Не выразили уверенности по вопросу 22% респондентов.
При этом мнения разошлись в зависимости от политических взглядов опрошенных. Среди сторонников Республиканской партии положительно о политике Кеннеди суммарно отозвались 58% опрошенных против отрицательно оценивших ее 18%, в то время как в рядах сторонников Демократической партии несогласные составили 77% против 10% поддерживающих политику Кеннеди.
Опрос проводился 22 сентября, в нем приняли участие 9257 совершеннолетних граждан США, статистическая погрешность не приводится.
Роберт Кеннеди-младший в начале августа опубликовал пост в соцсети Х, в котором заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа.
Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.
