ВСУ используют напечатанные на 3D-принтере мины, рассказал боец - РИА Новости, 22.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:29 22.09.2025
ВСУ используют напечатанные на 3D-принтере мины, рассказал боец
ВСУ используют напечатанные на 3D-принтере мины, рассказал боец - РИА Новости, 22.09.2025
ВСУ используют напечатанные на 3D-принтере мины, рассказал боец
Украинские военные массово используют самодельные взрывные устройства, включая напечатанные на 3D-принтере мины, на покровском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские военные массово используют самодельные взрывные устройства, включая напечатанные на 3D-принтере мины, на покровском направлении, сообщил РИА Новости экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей". "Сейчас война в большей степени состоит из самодельных взрывных устройств, магнитных мин и других подобных СВУ. Появились 3D-принтеры, все печатается и используется для установки на позиции", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее бойцы батальона заметили мину, замаскированную под камень. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют напечатанные на 3D-принтере мины, рассказал боец

ВСУ используют напечатанные на 3D-принтере мины на Покровском направлении

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские военные массово используют самодельные взрывные устройства, включая напечатанные на 3D-принтере мины, на покровском направлении, сообщил РИА Новости экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей".
"Сейчас война в большей степени состоит из самодельных взрывных устройств, магнитных мин и других подобных СВУ. Появились 3D-принтеры, все печатается и используется для установки на позиции", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что ранее бойцы батальона заметили мину, замаскированную под камень.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
