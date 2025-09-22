https://ria.ru/20250922/miny-2043426903.html

ВСУ используют напечатанные на 3D-принтере мины, рассказал боец

ВСУ используют напечатанные на 3D-принтере мины, рассказал боец - РИА Новости, 22.09.2025

ВСУ используют напечатанные на 3D-принтере мины, рассказал боец

22.09.2025

ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские военные массово используют самодельные взрывные устройства, включая напечатанные на 3D-принтере мины, на покровском направлении, сообщил РИА Новости экс-солдат ВСУ, доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Прометей". "Сейчас война в большей степени состоит из самодельных взрывных устройств, магнитных мин и других подобных СВУ. Появились 3D-принтеры, все печатается и используется для установки на позиции", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее бойцы батальона заметили мину, замаскированную под камень. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

украина

