Рейтинг@Mail.ru
Рябков провел встречу с послом Кубы в Москве - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/mid-2043596253.html
Рябков провел встречу с послом Кубы в Москве
Рябков провел встречу с послом Кубы в Москве - РИА Новости, 22.09.2025
Рябков провел встречу с послом Кубы в Москве
Замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Москве Гармендией Пеньей по случаю завершения его... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T18:48:00+03:00
2025-09-22T18:48:00+03:00
в мире
россия
москва
куба
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Москве Гармендией Пеньей по случаю завершения его дипломатический миссии, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между странами, сообщает внешнеполитическое ведомство. "Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Москве Гармендией Пеньей по случаю завершения его дипломатической миссии… Обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по некоторым сюжетам глобальной и региональной повестки" . – говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Там добавили, что стороны отметили динамику российско-кубинских отношений, которая в полной мере соответствует характеру стратегического партнерства и союзничества. Заместитель министра иностранных дел РФ выразил благодарность послу Кубы за плодотворную работу на своем посту в Москве. Эта работа способствовала существенному укреплению сотрудничества между двумя странами, подчеркнул Рябков.
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043189029.html
россия
москва
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, куба, сергей рябков
В мире, Россия, Москва, Куба, Сергей Рябков
Рябков провел встречу с послом Кубы в Москве

Замглавы МИД Рябков обсудил с послом Кубы вопросы двустороннего сотрудничества

© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Москве Гармендией Пеньей по случаю завершения его дипломатический миссии, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между странами, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Москве Гармендией Пеньей по случаю завершения его дипломатической миссии… Обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по некоторым сюжетам глобальной и региональной повестки" . – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Там добавили, что стороны отметили динамику российско-кубинских отношений, которая в полной мере соответствует характеру стратегического партнерства и союзничества.
Заместитель министра иностранных дел РФ выразил благодарность послу Кубы за плодотворную работу на своем посту в Москве. Эта работа способствовала существенному укреплению сотрудничества между двумя странами, подчеркнул Рябков.
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В МИД России рассказали, как Запад воспринимает потерю мирового господства
20 сентября, 15:20
 
В миреРоссияМоскваКубаСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала