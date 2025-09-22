https://ria.ru/20250922/mid-2043596253.html

Рябков провел встречу с послом Кубы в Москве

Рябков провел встречу с послом Кубы в Москве - РИА Новости, 22.09.2025

Рябков провел встречу с послом Кубы в Москве

Замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Москве Гармендией Пеньей по случаю завершения его... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Москве Гармендией Пеньей по случаю завершения его дипломатический миссии, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между странами, сообщает внешнеполитическое ведомство. "Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Москве Гармендией Пеньей по случаю завершения его дипломатической миссии… Обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по некоторым сюжетам глобальной и региональной повестки" . – говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Там добавили, что стороны отметили динамику российско-кубинских отношений, которая в полной мере соответствует характеру стратегического партнерства и союзничества. Заместитель министра иностранных дел РФ выразил благодарность послу Кубы за плодотворную работу на своем посту в Москве. Эта работа способствовала существенному укреплению сотрудничества между двумя странами, подчеркнул Рябков.

