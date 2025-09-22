Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР назвал завершение конфликта в Газе приоритетной задачей - РИА Новости, 22.09.2025
11:16 22.09.2025
МИД КНР назвал завершение конфликта в Газе приоритетной задачей
Скорейшее завершение конфликта и установление прочного мира в секторе Газа является приоритетной задачей для международного сообщества, заявил на брифинге в... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:16:00+03:00
2025-09-22T11:16:00+03:00
в мире
палестина
израиль
франция
кир стармер
эммануэль макрон
мид кнр
оон
ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Скорейшее завершение конфликта и установление прочного мира в секторе Газа является приоритетной задачей для международного сообщества, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Скорейшее завершение конфликта и установление прочного мира является общим ожиданием народов Палестины, Израиля и Ближнего Востока, а также приоритетной задачей для международного сообщества", - заявил Го Цзякунь. Он подчеркнул, что "Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью палестинской территории". "Китай считает, что в нынешних обстоятельствах необходимо безотлагательно добиться всеобъемлющего прекращения огня в секторе Газа, чтобы смягчить гуманитарную катастрофу", - указал дипломат. По его словам, следует неуклонно придерживаться плана урегулирования "Два государства для двух народов", укреплять международный консенсус и отвергать любые односторонние действия, подрывающие основу решения о создании двух государств. "Китай готов прилагать совместные с международным сообществом усилия, продолжать работать над прекращением огня и боевых действий в секторе Газа, решительно поддерживать палестинский народ в справедливом деле восстановления своих законных национальных прав и прилагать неустанные усилия для скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения палестинского вопроса", - указал он. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
палестина
израиль
франция
в мире, палестина, израиль, франция, кир стармер, эммануэль макрон, мид кнр, оон
В мире, Палестина, Израиль, Франция, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, МИД КНР, ООН
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы. Архивное фото
ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Скорейшее завершение конфликта и установление прочного мира в секторе Газа является приоритетной задачей для международного сообщества, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Скорейшее завершение конфликта и установление прочного мира является общим ожиданием народов Палестины, Израиля и Ближнего Востока, а также приоритетной задачей для международного сообщества", - заявил Го Цзякунь.
Он подчеркнул, что "Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью палестинской территории".
"Китай считает, что в нынешних обстоятельствах необходимо безотлагательно добиться всеобъемлющего прекращения огня в секторе Газа, чтобы смягчить гуманитарную катастрофу", - указал дипломат.
По его словам, следует неуклонно придерживаться плана урегулирования "Два государства для двух народов", укреплять международный консенсус и отвергать любые односторонние действия, подрывающие основу решения о создании двух государств.
"Китай готов прилагать совместные с международным сообществом усилия, продолжать работать над прекращением огня и боевых действий в секторе Газа, решительно поддерживать палестинский народ в справедливом деле восстановления своих законных национальных прав и прилагать неустанные усилия для скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения палестинского вопроса", - указал он.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
В миреПалестинаИзраильФранцияКир СтармерЭммануэль МакронМИД КНРООН
 
 
