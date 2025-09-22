https://ria.ru/20250922/mid-2043471170.html

МИД КНР назвал завершение конфликта в Газе приоритетной задачей

МИД КНР назвал завершение конфликта в Газе приоритетной задачей - РИА Новости, 22.09.2025

МИД КНР назвал завершение конфликта в Газе приоритетной задачей

Скорейшее завершение конфликта и установление прочного мира в секторе Газа является приоритетной задачей для международного сообщества, заявил на брифинге в... РИА Новости, 22.09.2025

ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости. Скорейшее завершение конфликта и установление прочного мира в секторе Газа является приоритетной задачей для международного сообщества, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Скорейшее завершение конфликта и установление прочного мира является общим ожиданием народов Палестины, Израиля и Ближнего Востока, а также приоритетной задачей для международного сообщества", - заявил Го Цзякунь. Он подчеркнул, что "Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью палестинской территории". "Китай считает, что в нынешних обстоятельствах необходимо безотлагательно добиться всеобъемлющего прекращения огня в секторе Газа, чтобы смягчить гуманитарную катастрофу", - указал дипломат. По его словам, следует неуклонно придерживаться плана урегулирования "Два государства для двух народов", укреплять международный консенсус и отвергать любые односторонние действия, подрывающие основу решения о создании двух государств. "Китай готов прилагать совместные с международным сообществом усилия, продолжать работать над прекращением огня и боевых действий в секторе Газа, решительно поддерживать палестинский народ в справедливом деле восстановления своих законных национальных прав и прилагать неустанные усилия для скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения палестинского вопроса", - указал он. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.

