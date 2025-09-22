https://ria.ru/20250922/metod-2043417477.html

Шеремет обвинил Киев в использовании запрещенных методов войны

Шеремет обвинил Киев в использовании запрещенных методов войны - РИА Новости, 22.09.2025

Шеремет обвинил Киев в использовании запрещенных методов войны

Атакуя курортную зону Крыма беспилотниками с фугасными боезарядами, ВСУ использовали запрещенные методы ведения войны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T01:11:00+03:00

2025-09-22T01:11:00+03:00

2025-09-22T01:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

форос

михаил шеремет

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

госдума рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Атакуя курортную зону Крыма беспилотниками с фугасными боезарядами, ВСУ использовали запрещенные методы ведения войны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Атакуя курортную зону Крыма БПЛА с фугасными боезарядами, ВСУ использовали запрещенные методы ведения войны, чтобы отыграться за свои поражения на полях сражения, рассчитывая нанести максимальный урон инфраструктуре и добиться колоссального количества жертв среди мирных граждан. А затем на этом резонансе выстраивать свою политику для переговоров, торгов и бахвальства перед западными спонсорами", - сказал Шеремет. По его словам, своими атаками и борьбой с мирными жителями, которые лечатся в санатории, ВСУ пытаются запугать население и отчитаться перед спонсорами. "Их подлости нет оправданий", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250921/vsu-2043412142.html

республика крым

форос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, форос, михаил шеремет, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия