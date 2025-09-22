https://ria.ru/20250922/metod-2043417477.html
Шеремет обвинил Киев в использовании запрещенных методов войны
Атакуя курортную зону Крыма беспилотниками с фугасными боезарядами, ВСУ использовали запрещенные методы ведения войны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 22.09.2025
специальная военная операция на украине
республика крым
форос
михаил шеремет
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
госдума рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Атакуя курортную зону Крыма беспилотниками с фугасными боезарядами, ВСУ использовали запрещенные методы ведения войны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Атакуя курортную зону Крыма БПЛА с фугасными боезарядами, ВСУ использовали запрещенные методы ведения войны, чтобы отыграться за свои поражения на полях сражения, рассчитывая нанести максимальный урон инфраструктуре и добиться колоссального количества жертв среди мирных граждан. А затем на этом резонансе выстраивать свою политику для переговоров, торгов и бахвальства перед западными спонсорами", - сказал Шеремет. По его словам, своими атаками и борьбой с мирными жителями, которые лечатся в санатории, ВСУ пытаются запугать население и отчитаться перед спонсорами. "Их подлости нет оправданий", - сказал депутат.
республика крым
форос
Шеремет обвинил Киев в использовании запрещенных методов войны
