Мэр Ялты попросит ввести режим ЧС в Крыму после атаки ВСУ на Форос
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 22.09.2025
Мэр Ялты попросит ввести режим ЧС в Крыму после атаки ВСУ на Форос
Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что попросит главу Крыма ввести режим ЧС республиканского уровня после атаки ВСУ Фороса. РИА Новости, 22.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
форос
ялта
янина павленко
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что попросит главу Крыма ввести режим ЧС республиканского уровня после атаки ВСУ Фороса. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. По словам Павленко, сейчас действует режим ЧС муниципального уровня. "На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов", - сообщила мэр в своем Telegram-канале. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
республика крым
форос
ялта
Мэр Ялты попросит ввести режим ЧС в Крыму после атаки ВСУ на Форос

Мэр Ялты Павленко просит Аксенова ввести режим ЧС в Крыму после атаки на Форос

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкола в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что попросит главу Крыма ввести режим ЧС республиканского уровня после атаки ВСУ Фороса.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
По словам Павленко, сейчас действует режим ЧС муниципального уровня.
"На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов", - сообщила мэр в своем Telegram-канале.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
