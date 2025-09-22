https://ria.ru/20250922/mer-2043550968.html
Мэр Ялты попросит ввести режим ЧС в Крыму после атаки ВСУ на Форос
Мэр Ялты попросит ввести режим ЧС в Крыму после атаки ВСУ на Форос - РИА Новости, 22.09.2025
Мэр Ялты попросит ввести режим ЧС в Крыму после атаки ВСУ на Форос
Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что попросит главу Крыма ввести режим ЧС республиканского уровня после атаки ВСУ Фороса. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что попросит главу Крыма ввести режим ЧС республиканского уровня после атаки ВСУ Фороса. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. По словам Павленко, сейчас действует режим ЧС муниципального уровня. "На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов", - сообщила мэр в своем Telegram-канале. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
Мэр Ялты попросит ввести режим ЧС в Крыму после атаки ВСУ на Форос
