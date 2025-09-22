Мединский высмеял решение властей Молдавии о запрете фильма Гайдая
Мединский счел глупым запрет Молдавией фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский назвал глупостью запрет в Молдавии знаменитой советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая, о чем он написал в своем Telegram-канале.
"Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай", — считает Мединский.
В воскресенье вечером жители не смогли посмотреть фильм "Иван Васильевич меняет профессию", который должен был показывать телеканал "Мосфильм HD". Вместо этого они увидели синий экран с предупреждением, что ретрансляция временно приостановлена в соответствии с 4 пунктом 17 статьи Кодекса об аудиовизуальных услугах. Указанная статья гласит, что в целях защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности запрещено ретранслировать "аудиовизуальные телевизионные и радиовещательные программы с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием" из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Та же статья запрещает ретрансляцию программ и фильмов из всех стран, если они "отрицают военные преступления и преступления против человечества или разжигают ненависть". При этом в законе специально подчеркивается, что под запрет не попадают российские или советские фильмы, если в них нет милитаристского контента.
Парламент Молдавии в июне 2022 года одобрил закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из России. Подобный проект уже принимался в 2017 году, но тогда он был направлен на борьбу с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим военным или политическим содержанием.