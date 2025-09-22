Рейтинг@Mail.ru
Мединский высмеял решение властей Молдавии о запрете фильма Гайдая
23:26 22.09.2025
Мединский высмеял решение властей Молдавии о запрете фильма Гайдая
Мединский высмеял решение властей Молдавии о запрете фильма Гайдая - РИА Новости, 23.09.2025
Мединский высмеял решение властей Молдавии о запрете фильма Гайдая
Помощник президента России Владимир Мединский назвал глупостью запрет в Молдавии знаменитой советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая, РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский назвал глупостью запрет в Молдавии знаменитой советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая, о чем он написал в своем Telegram-канале."Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай", — считает Мединский.Вице-председатель совета по телерадиовещанию Молдавии Анета Гонца 15 сентября заявила, что любой аудиовизуальный контент из России является пропагандой.В воскресенье вечером жители не смогли посмотреть фильм "Иван Васильевич меняет профессию", который должен был показывать телеканал "Мосфильм HD". Вместо этого они увидели синий экран с предупреждением, что ретрансляция временно приостановлена в соответствии с 4 пунктом 17 статьи Кодекса об аудиовизуальных услугах. Указанная статья гласит, что в целях защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности запрещено ретранслировать "аудиовизуальные телевизионные и радиовещательные программы с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием" из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Та же статья запрещает ретрансляцию программ и фильмов из всех стран, если они "отрицают военные преступления и преступления против человечества или разжигают ненависть". При этом в законе специально подчеркивается, что под запрет не попадают российские или советские фильмы, если в них нет милитаристского контента.Парламент Молдавии в июне 2022 года одобрил закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из России. Подобный проект уже принимался в 2017 году, но тогда он был направлен на борьбу с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим военным или политическим содержанием.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский назвал глупостью запрет в Молдавии знаменитой советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая, о чем он написал в своем Telegram-канале.
"Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай", — считает Мединский.
