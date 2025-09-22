https://ria.ru/20250922/mashiny-2043477220.html

Сенатор предложил поэтапно менять в России машины с правым рулем

Сенатор предложил поэтапно менять в России машины с правым рулем - РИА Новости, 22.09.2025

Сенатор предложил поэтапно менять в России машины с правым рулем

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает поэтапно менять в России машины с правым рулём на более безопасный транспорт, вводя меры... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T11:40:00+03:00

2025-09-22T11:40:00+03:00

2025-09-22T11:55:00+03:00

авто

россия

денис мантуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153327/87/1533278787_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_4fc085fb2254b0b425a100539a068605.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает поэтапно менять в России машины с правым рулём на более безопасный транспорт, вводя меры господдержки водителей."Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства", - говорится в письме Кутепова на имя первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.При этом крайне важно, считает парламентарий, чтобы "регуляторные/ограничительные меры носили плановый поэтапный характер и сочетались со стимулирующими мерами, такими как, например, государственные программы субсидирования для граждан, принявших решение о покупке нового безопасного автомобиля".Кроме того, новые автомобили должны быть обеспечены необходимыми поставками запасных частей, а также широкой сервисной инфраструктурой, отметил он.Сенатор просит Мантурова рассмотреть возможность дать поручение Минпромторгу России "разработать комплекс мер по поэтапной замене автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства".

https://ria.ru/20250912/smi-2041360601.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, денис мантуров