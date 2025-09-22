Рейтинг@Mail.ru
11:40 22.09.2025
Сенатор предложил поэтапно менять в России машины с правым рулем
авто
россия
денис мантуров
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает поэтапно менять в России машины с правым рулём на более безопасный транспорт, вводя меры господдержки водителей."Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства", - говорится в письме Кутепова на имя первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.При этом крайне важно, считает парламентарий, чтобы "регуляторные/ограничительные меры носили плановый поэтапный характер и сочетались со стимулирующими мерами, такими как, например, государственные программы субсидирования для граждан, принявших решение о покупке нового безопасного автомобиля".Кроме того, новые автомобили должны быть обеспечены необходимыми поставками запасных частей, а также широкой сервисной инфраструктурой, отметил он.Сенатор просит Мантурова рассмотреть возможность дать поручение Минпромторгу России "разработать комплекс мер по поэтапной замене автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства".
2025
СМИ раскрыли, какие автомобили могут разрешить для использования в такси
12 сентября, 08:47
 
