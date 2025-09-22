Рейтинг@Mail.ru
На Западе нашли противоречие в словах Макрона о России
16:31 22.09.2025
На Западе нашли противоречие в словах Макрона о России
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон, вероятно, считает кражу доходов от замороженных российских активов законной, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен с соцсети X."Макрон не хочет красть активы российского Центробанка, поскольку это подорвет доверие к Европе, международному праву и международным финансам. Однако Макрон, похоже, считает, что кража доходов от российских активов законна и не повлечет за собой никаких последствий", — считает он.Двадцать первого сентября Макрон в интервью телеканалу CBS News признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Он также подчеркнул, что нарушение международного законодательства может обернуться "началом полного хаоса".В среду бельгийский депозитарий Euroclear заявил РИА Новости, что пока не получил от Евросоюза конкретных предложений по использованию активов, но знает о таких планах.Заморозка активовПосле начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся на счетах Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон, вероятно, считает кражу доходов от замороженных российских активов законной, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен с соцсети X.
"Макрон не хочет красть активы российского Центробанка, поскольку это подорвет доверие к Европе, международному праву и международным финансам. Однако Макрон, похоже, считает, что кража доходов от российских активов законна и не повлечет за собой никаких последствий", — считает он.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
СМИ: Макрон поспорил с Трампом из-за России
Вчера, 03:24
Двадцать первого сентября Макрон в интервью телеканалу CBS News признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Он также подчеркнул, что нарушение международного законодательства может обернуться "началом полного хаоса".
В среду бельгийский депозитарий Euroclear заявил РИА Новости, что пока не получил от Евросоюза конкретных предложений по использованию активов, но знает о таких планах.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Захарова прокомментировала слова Макрона о конфискации российских активов
21 сентября, 21:42

Заморозка активов

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся на счетах Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Макрон призвал создать политический импульс для переговоров по Украине
21 сентября, 17:59
 
Заголовок открываемого материала