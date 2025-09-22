https://ria.ru/20250922/makron-2043562563.html

На Западе нашли противоречие в словах Макрона о России

На Западе нашли противоречие в словах Макрона о России - РИА Новости, 22.09.2025

На Западе нашли противоречие в словах Макрона о России

Французский лидер Эммануэль Макрон, вероятно, считает кражу доходов от замороженных российских активов законной, такое мнение выразил профессор Университета... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T16:31:00+03:00

2025-09-22T16:31:00+03:00

2025-09-22T16:31:00+03:00

в мире

россия

европа

украина

эммануэль макрон

гленн дизен

euroclear

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c91ce05bb046da36fe536dd372399a1.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон, вероятно, считает кражу доходов от замороженных российских активов законной, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен с соцсети X."Макрон не хочет красть активы российского Центробанка, поскольку это подорвет доверие к Европе, международному праву и международным финансам. Однако Макрон, похоже, считает, что кража доходов от российских активов законна и не повлечет за собой никаких последствий", — считает он.Двадцать первого сентября Макрон в интервью телеканалу CBS News признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Он также подчеркнул, что нарушение международного законодательства может обернуться "началом полного хаоса".В среду бельгийский депозитарий Euroclear заявил РИА Новости, что пока не получил от Евросоюза конкретных предложений по использованию активов, но знает о таких планах.Заморозка активовПосле начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся на счетах Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.

https://ria.ru/20250922/makron-2043426337.html

https://ria.ru/20250921/rossiya-2043397119.html

https://ria.ru/20250921/ukraina-2043372722.html

россия

европа

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, украина, эммануэль макрон, гленн дизен, euroclear, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, франция