На Западе нашли противоречие в словах Макрона о России
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Французский лидер Эммануэль Макрон, вероятно, считает кражу доходов от замороженных российских активов законной, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен с соцсети X."Макрон не хочет красть активы российского Центробанка, поскольку это подорвет доверие к Европе, международному праву и международным финансам. Однако Макрон, похоже, считает, что кража доходов от российских активов законна и не повлечет за собой никаких последствий", — считает он.Двадцать первого сентября Макрон в интервью телеканалу CBS News признал, что конфискация замороженных суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. Он также подчеркнул, что нарушение международного законодательства может обернуться "началом полного хаоса".В среду бельгийский депозитарий Euroclear заявил РИА Новости, что пока не получил от Евросоюза конкретных предложений по использованию активов, но знает о таких планах.Заморозка активовПосле начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся на счетах Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
