СМИ: Макрон поспорил с Трампом из-за России
Bloomberg: Макрон заочно поспорил с Трампом из-за импорта нефти и газа из России
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заочно поспорил с позицией американского лидера Дональда Трампа по импорту российских энергоносителей в Европу, пишет Bloomberg.
"Президент Франции Эммануэль Макрон назвал оставшийся импорт энергоносителей Европейским союзом из России “очень незначительным”, пытаясь оспорить призывы Дональда Трампа к блоку снизить зависимость (От нефти и газа из России. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.
Как отмечается агентство, Макрон попытался оправдаться, упомянув, что импорт российских энергоносителей сократился на 80% и является очень незначительным.
"Это не является ключевым фактором. Мы сократили потребление нефти и газа (Из России — Прим. Ред.) более чем на 80%", — сказал он.
Трамп ранее заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
