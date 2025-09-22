https://ria.ru/20250922/makron-2043426337.html

СМИ: Макрон поспорил с Трампом из-за России

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446679_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_671c01b8bec57e0c334a9912f77a61d2.jpg

МОСКВА, 22 cен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заочно поспорил с позицией американского лидера Дональда Трампа по импорту российских энергоносителей в Европу, пишет Bloomberg."Президент Франции Эммануэль Макрон назвал оставшийся импорт энергоносителей Европейским союзом из России “очень незначительным”, пытаясь оспорить призывы Дональда Трампа к блоку снизить зависимость (От нефти и газа из России. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Как отмечается агентство, Макрон попытался оправдаться, упомянув, что импорт российских энергоносителей сократился на 80% и является очень незначительным."Это не является ключевым фактором. Мы сократили потребление нефти и газа (Из России — Прим. Ред.) более чем на 80%", — сказал он.Трамп ранее заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

2025

