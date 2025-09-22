https://ria.ru/20250922/london-2043525788.html
Полиция Лондона разыскивает более 20 человек после беспорядков
2025-09-22
ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости. Британские правоохранительные органы продолжают поиски правонарушителей после прошедшего в Лондоне митинга правых "Соединим королевство", всего разыскиваются 28 человек, заявили в столичной службе полиции Великобритании. В прошлую субботу полиция Лондона заявила, что в ходе акции сторонников правого активиста Томми Робинсона было проведено 24 ареста, 26 силовиков пострадали. Также в полиции заявили, что восьми участникам беспорядков предъявлены обвинения, еще 11 человек разыскиваются. "После первого объявления в розыск 11 человек полицейские установили личность одного из подозреваемых и теперь хотят допросить еще 18 человек в связи с целым рядом нарушений общественного порядка и нападений на сотрудников экстренных служб... Всего на данный момент разыскиваются 28 человек", - говорится в заявлении полиции. Ранее британский правый активист Томми Робинсон, который возглавил протесты, охватившие Лондон в выходные, указал на непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего 25 ее участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 24 человека. Он заявил, что, несмотря на небольшое количество инцидентов, традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых. Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались 13 сентября в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.
ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости. Британские правоохранительные органы продолжают поиски правонарушителей после прошедшего в Лондоне митинга правых "Соединим королевство", всего разыскиваются 28 человек, заявили в столичной службе полиции Великобритании.
В прошлую субботу полиция Лондона
заявила, что в ходе акции сторонников правого активиста Томми Робинсона было проведено 24 ареста, 26 силовиков пострадали. Также в полиции заявили, что восьми участникам беспорядков предъявлены обвинения, еще 11 человек разыскиваются.
"После первого объявления в розыск 11 человек полицейские установили личность одного из подозреваемых и теперь хотят допросить еще 18 человек в связи с целым рядом нарушений общественного порядка и нападений на сотрудников экстренных служб... Всего на данный момент разыскиваются 28 человек", - говорится в заявлении полиции.
Ранее британский правый активист Томми Робинсон, который возглавил протесты, охватившие Лондон в выходные, указал на непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего 25 ее участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 24 человека. Он заявил, что, несмотря на небольшое количество инцидентов, традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых.
Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались 13 сентября в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии
с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера
. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.