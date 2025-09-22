Около 2 млрд рублей льготного лизинга может получить бизнес до конца года

https://ria.ru/20250922/lizing-2043068465.html
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Малые и микропредприятия из приоритетных отраслей до конца 2025 года могут взять оборудование в лизинг на общую сумму около 2 миллиардов рублей по льготным ставкам — 6% годовых для российского оборудования и 8% — для зарубежного, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Оператором льготной программы выступает дочерняя лизинговая компания Корпорации МСП – МСП Лизинг."В условиях сохраняющейся высокой ключевой ставки лизинг является эффективной альтернативой кредитованию. В 2025 году мы сохранили низкие льготные ставки для малого бизнеса на лизинг оборудования для расширения и модернизации производств. Это позволяет обрабатывающим компаниям активнее включаться в проекты по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны, а предприятиям легпрома – продолжить свою работу и рост для развития отечественных брендов. Всего до 2030 года МСП получат не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования", — привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Он сообщил, что в 2025 году этим инструментом чаще всего пользовались предприятия из отраслей машиностроения и металлообработки (более 46%), химической (19%) и пищевой промышленности (12%). "С помощью льготного лизинга бизнес приобретает преимущественно металлообрабатывающее оборудование и станки (почти 39%), оборудование для переработки полимеров и прочего химсырья (20%) и деревообрабатывающие оборудование (7%)", — пояснил Исаевич.Приобретение в лизинг нового оборудования доступно на срок от 13 до 60 месяцев. При этом сумма льготного лизингового финансирования может составлять от 1 миллиона до 100 миллионов рублей. Авансовый платеж — от 10%.В настоящее время на льготных условиях малый и микробизнес может приобрести в лизинг новые станки, приборы, устройства, аппараты, технологические линии и другое оборудование.В то же время под параметры программы не подпадают транспортные средства и самоходные машины, а также другая техника с ПТС/ПСМ. Не распространяется она также на подвижной железнодорожный состав, водные и воздушные судна, авиатехнику.Заявку на получение лизинговой поддержки можно подать через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ.Корпорация МСП реализует льготную лизинговую программу в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
