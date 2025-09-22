https://ria.ru/20250922/liniya-2043414540.html
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, специалисты ответят на вопросы граждан о вакцинации, текущих штаммах, неспецифических мерах профилактики, сообщили в ведомстве. "С 22 сентября по 3 октября во всех регионах России начинает работу тематическая горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Россияне смогут узнать, где и как можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации и что учесть в день прививки. Также специалисты расскажут, можно ли совмещать прививку от гриппа с другими вакцинами, какие штаммы включены в текущую вакцину. "Специалисты ведомства ответят на вопросы граждан по самым актуальным темам: эффективные неспецифические меры профилактики; рекомендации для родителей - как защитить детей от заболевания и распознать первые симптомы", - пояснили в пресс-службе. Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ. "На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43, звонок бесплатный", - сообщили в ведомстве.
