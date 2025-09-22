https://ria.ru/20250922/liniya-2043414540.html

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ - РИА Новости, 22.09.2025

Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, специалисты ответят на вопросы граждан о вакцинации, текущих штаммах,... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T00:34:00+03:00

2025-09-22T00:34:00+03:00

2025-09-22T00:34:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c978b52e55e9fe87412bc6fa477ad050.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, специалисты ответят на вопросы граждан о вакцинации, текущих штаммах, неспецифических мерах профилактики, сообщили в ведомстве. "С 22 сентября по 3 октября во всех регионах России начинает работу тематическая горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Россияне смогут узнать, где и как можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации и что учесть в день прививки. Также специалисты расскажут, можно ли совмещать прививку от гриппа с другими вакцинами, какие штаммы включены в текущую вакцину. "Специалисты ведомства ответят на вопросы граждан по самым актуальным темам: эффективные неспецифические меры профилактики; рекомендации для родителей - как защитить детей от заболевания и распознать первые симптомы", - пояснили в пресс-службе. Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ. "На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43, звонок бесплатный", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250919/gripp-2042868744.html

https://ria.ru/20250827/privivka-2037767424.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество