МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Латвии, спустя почти месяц после соседней Литвы, власти задумались о восстановлении болот на восточной границе страны для усиления обороны, заявило в понедельник латвийское минобороны. "Национальные вооружённые силы поддерживают ревитализацию исторических мест добычи торфа на восточной границе Латвии – их восстановление может внести значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, служа естественными барьерами на восточной границе Латвии", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что восстановление болот, водоемов и лесов на исторической территории добычи торфа должно помочь "уменьшить исторический ущерб, нанесённый природным ресурсам" и "облегчить проведение оборонительных мероприятий". "Особенно важно сосредоточиться на тех исторических местах добычи торфа, где восстановление болотных экосистем будет наиболее непосредственно способствовать сооружению Балтийской линии обороны на восточной границе", - добавили в минобороны. Директор фонда восстановления и охраны болот соседней с Латвией Литвы Нериюс Забляцкис в конце августа заявил, что власти раздумывают о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, объясняя это усилением безопасности. Он также призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и "использовать природу для защиты" на границе с Россией и Белоруссией. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

