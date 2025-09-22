Рейтинг@Mail.ru
В Албании замминистра уволили за курение в неположенном месте - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/kurenie-2043630262.html
В Албании замминистра уволили за курение в неположенном месте
В Албании замминистра уволили за курение в неположенном месте - РИА Новости, 22.09.2025
В Албании замминистра уволили за курение в неположенном месте
Новая глава МВД Албании Албана Кочиу в первый рабочий день отправила в отставку своего зама за курение в неположенном месте, передает портал издания Albanian... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T23:31:00+03:00
2025-09-22T23:31:00+03:00
в мире
албания
манила
эди рама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90442/00/904420063_0:83:1800:1096_1920x0_80_0_0_c76effaf0416e36f91d0b4e14b750e70.jpg
БЕЛГРАД, 22 сен - РИА Новости. Новая глава МВД Албании Албана Кочиу в первый рабочий день отправила в отставку своего зама за курение в неположенном месте, передает портал издания Albanian daily news. Новое правительство Албании 19 сентября принесло присягу. "В понедельник, день спустя после представления премьер-министром она освободила от обязанностей замминистра Анди Манилу за курение в неположенном месте", - передает портал. Манила занимал свой пост в МВД с января 2021 года. Президент Албании Байрам Бегай 16 сентября одобрил новый состав совмина без анонсированного ИИ-министра и отправил на утверждение парламенту. Депутаты правящей коалиции большинством в 82 из всего 140 голосов утвердили новый состав правительства. Среди 17 министров, начиная с премьера Эди Рамы, в указе президента нет ИИ. Рама заявил 11 сентября, что Албания первой в мире назначит искусственный интеллект на должность министра в правительстве, ИИ по имени Diella должна была заниматься вопросами государственных закупок. Виртуальная министр в облике женщины в национальном албанском костюме обратилась в парламенте при обсуждении программы совмина и указала, что ее задело, что оппозиция назвала ее "неконституционной", подчеркнув, что пришла "чтобы помочь людям, а не заменить их". Правящая с 2013 года в Албании Социалистическая партия премьера Эди Рамы на выборах 11 мая получила свыше 52% поддержки и 83 мандата из всего 140 в парламенте, крупнейшая оппозиционная Демократическая партия - 50 мест. Остальные партии и движения отстали с большим отрывом, все они получили от одного до трех мандатов.
https://ria.ru/20250909/shtrafy-2040565965.html
https://ria.ru/20250909/kurenie-2040568190.html
албания
манила
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90442/00/904420063_277:0:1800:1142_1920x0_80_0_0_0086f1e8de7b23b8d071b15ad3f647e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, албания, манила, эди рама
В мире, Албания, Манила, Эди Рама
В Албании замминистра уволили за курение в неположенном месте

Глава МВД Албании уволила зама в 1-й день работы за курение в неположенном месте

© Fotolia / vegeТабличка "Курение запрещено"
Табличка Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Fotolia / vege
Табличка "Курение запрещено". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 22 сен - РИА Новости. Новая глава МВД Албании Албана Кочиу в первый рабочий день отправила в отставку своего зама за курение в неположенном месте, передает портал издания Albanian daily news.
Новое правительство Албании 19 сентября принесло присягу.
Табличка Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В России предложили увеличить штрафы за курение на рабочем месте
9 сентября, 01:59
«
"В понедельник, день спустя после представления премьер-министром она освободила от обязанностей замминистра Анди Манилу за курение в неположенном месте", - передает портал.
Манила занимал свой пост в МВД с января 2021 года.
Президент Албании Байрам Бегай 16 сентября одобрил новый состав совмина без анонсированного ИИ-министра и отправил на утверждение парламенту. Депутаты правящей коалиции большинством в 82 из всего 140 голосов утвердили новый состав правительства.
Среди 17 министров, начиная с премьера Эди Рамы, в указе президента нет ИИ. Рама заявил 11 сентября, что Албания первой в мире назначит искусственный интеллект на должность министра в правительстве, ИИ по имени Diella должна была заниматься вопросами государственных закупок. Виртуальная министр в облике женщины в национальном албанском костюме обратилась в парламенте при обсуждении программы совмина и указала, что ее задело, что оппозиция назвала ее "неконституционной", подчеркнув, что пришла "чтобы помочь людям, а не заменить их".
Правящая с 2013 года в Албании Социалистическая партия премьера Эди Рамы на выборах 11 мая получила свыше 52% поддержки и 83 мандата из всего 140 в парламенте, крупнейшая оппозиционная Демократическая партия - 50 мест. Остальные партии и движения отстали с большим отрывом, все они получили от одного до трех мандатов.
Пепельница с окурками - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Курение увеличивает риск развития диабета второго типа, выяснили ученые
9 сентября, 02:40
 
В миреАлбанияМанилаЭди Рама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала