В Албании замминистра уволили за курение в неположенном месте

Глава МВД Албании уволила зама в 1-й день работы за курение в неположенном месте
БЕЛГРАД, 22 сен - РИА Новости. Новая глава МВД Албании Албана Кочиу в первый рабочий день отправила в отставку своего зама за курение в неположенном месте, передает портал издания Albanian daily news.
Новое правительство Албании 19 сентября принесло присягу.
"В понедельник, день спустя после представления премьер-министром она освободила от обязанностей замминистра Анди Манилу за курение в неположенном месте", - передает портал.
Манила занимал свой пост в МВД с января 2021 года.
Президент Албании Байрам Бегай 16 сентября одобрил новый состав совмина без анонсированного ИИ-министра и отправил на утверждение парламенту. Депутаты правящей коалиции большинством в 82 из всего 140 голосов утвердили новый состав правительства.
Среди 17 министров, начиная с премьера Эди Рамы, в указе президента нет ИИ. Рама заявил 11 сентября, что Албания первой в мире назначит искусственный интеллект на должность министра в правительстве, ИИ по имени Diella должна была заниматься вопросами государственных закупок. Виртуальная министр в облике женщины в национальном албанском костюме обратилась в парламенте при обсуждении программы совмина и указала, что ее задело, что оппозиция назвала ее "неконституционной", подчеркнув, что пришла "чтобы помочь людям, а не заменить их".
Правящая с 2013 года в Албании Социалистическая партия премьера Эди Рамы на выборах 11 мая получила свыше 52% поддержки и 83 мандата из всего 140 в парламенте, крупнейшая оппозиционная Демократическая партия - 50 мест. Остальные партии и движения отстали с большим отрывом, все они получили от одного до трех мандатов.