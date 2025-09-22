В Албании замминистра уволили за курение в неположенном месте

https://ria.ru/20250922/kurenie-2043630262.html

БЕЛГРАД, 22 сен - РИА Новости. Новая глава МВД Албании Албана Кочиу в первый рабочий день отправила в отставку своего зама за курение в неположенном месте, передает портал издания Albanian daily news. Новое правительство Албании 19 сентября принесло присягу. "В понедельник, день спустя после представления премьер-министром она освободила от обязанностей замминистра Анди Манилу за курение в неположенном месте", - передает портал. Манила занимал свой пост в МВД с января 2021 года. Президент Албании Байрам Бегай 16 сентября одобрил новый состав совмина без анонсированного ИИ-министра и отправил на утверждение парламенту. Депутаты правящей коалиции большинством в 82 из всего 140 голосов утвердили новый состав правительства. Среди 17 министров, начиная с премьера Эди Рамы, в указе президента нет ИИ. Рама заявил 11 сентября, что Албания первой в мире назначит искусственный интеллект на должность министра в правительстве, ИИ по имени Diella должна была заниматься вопросами государственных закупок. Виртуальная министр в облике женщины в национальном албанском костюме обратилась в парламенте при обсуждении программы совмина и указала, что ее задело, что оппозиция назвала ее "неконституционной", подчеркнув, что пришла "чтобы помочь людям, а не заменить их". Правящая с 2013 года в Албании Социалистическая партия премьера Эди Рамы на выборах 11 мая получила свыше 52% поддержки и 83 мандата из всего 140 в парламенте, крупнейшая оппозиционная Демократическая партия - 50 мест. Остальные партии и движения отстали с большим отрывом, все они получили от одного до трех мандатов.

