Более 350 тысяч туристов сейчас находятся в Крыму

2025-09-22T11:41:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Около 350-400 тысяч туристов сейчас находятся в Крыму, сезон еще идет, сообщил вице-президент Ассоциации туроператорв России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА. "В Крыму сейчас находятся около 350-400 тысяч туристов – сезон еще идет. Каждый день приезжают около 5-6 тысяч человек", – сказал Ромашкин, которого цитирует Telegram-канал АТОР. В ассоциации также подчеркнули, что туроператоры на связи со своими клиентами в Крыму.

2025

