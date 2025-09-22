Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим при атаке ВСУ в Форосе оказывают необходимую помощь
22.09.2025
10:42 22.09.2025 (обновлено: 11:39 22.09.2025)
Пострадавшим при атаке ВСУ в Форосе оказывают необходимую помощь
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Пострадавшим от вчерашней атаки БПЛА в Форосе оказывается необходимая помощь, они обеспечены всем, но дополнительно можно оказать поддержку в виде донорской помощи, сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Несмотря на то, что пострадавшим от вчерашней атаки в Форосе оказывается необходимая помощь, они обеспечены всем (включая кровь и ее компоненты) – прошу оказать поддержку участием в донорской акции, направленной на пополнение стратегически важного запаса крови", - сообщила Павленко. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Пострадавшим от вчерашней атаки БПЛА в Форосе оказывается необходимая помощь, они обеспечены всем, но дополнительно можно оказать поддержку в виде донорской помощи, сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
Из поселка Форос в Крыму госпитализировали 12 человек
Вчера, 09:39
"Несмотря на то, что пострадавшим от вчерашней атаки в Форосе оказывается необходимая помощь, они обеспечены всем (включая кровь и ее компоненты) – прошу оказать поддержку участием в донорской акции, направленной на пополнение стратегически важного запаса крови", - сообщила Павленко.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
