Пострадавшим при атаке ВСУ в Форосе оказывают необходимую помощь

Пострадавшим при атаке ВСУ в Форосе оказывают необходимую помощь - РИА Новости, 22.09.2025

Пострадавшим при атаке ВСУ в Форосе оказывают необходимую помощь

Пострадавшим от вчерашней атаки БПЛА в Форосе оказывается необходимая помощь, они обеспечены всем, но дополнительно можно оказать поддержку в виде донорской... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Пострадавшим от вчерашней атаки БПЛА в Форосе оказывается необходимая помощь, они обеспечены всем, но дополнительно можно оказать поддержку в виде донорской помощи, сообщила мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Несмотря на то, что пострадавшим от вчерашней атаки в Форосе оказывается необходимая помощь, они обеспечены всем (включая кровь и ее компоненты) – прошу оказать поддержку участием в донорской акции, направленной на пополнение стратегически важного запаса крови", - сообщила Павленко. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

