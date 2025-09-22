https://ria.ru/20250922/krym-2043451802.html
Из поселка Форос в Крыму госпитализировали 12 человек
2025-09-22T09:39:00+03:00
республика крым
россия
форос
сергей аксенов (политик)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Двенадцать пациентов госпитализировано из поселка Форос в Крыму в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, 4 из них в тяжелом состоянии, 7 - в состоянии средней тяжести, сообщила директор медцентра Ольга Еремина. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. Большая часть пострадавших оперативно доставлена в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России. "На лечение поступило 13 пациентов, госпитализировано 12 пациентов. 4 из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести 7 человек, в удовлетворительном состоянии 1 человек, двое в реанимации. Один находится на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Детей среди пострадавших нет. Было прооперировано 4 человека", - сообщила Еремина, чьи слова приводятся в Telegram-канале ФМБА.
