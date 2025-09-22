https://ria.ru/20250922/krym-2043415643.html

Число погибших после атаки БПЛА в Крыму выросло до трех человек

Число погибших после атаки БПЛА в Крыму выросло до трех человек - РИА Новости, 22.09.2025

Число погибших после атаки БПЛА в Крыму выросло до трех человек

Число погибших при атаке БПЛА в районе поселка Форос в Крыму выросло до трех человек, еще 16 ранены, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T00:45:00+03:00

2025-09-22T00:45:00+03:00

2025-09-22T07:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

форос

республика крым

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043438271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e9f2dd8a37e58b33a8bb89e5761d862.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Число погибших при атаке БПЛА в районе поселка Форос в Крыму выросло до трех человек, еще 16 ранены, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.Ранее сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших."По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе поселка городского типа Форос три человека погибли, 16 получили ранения", — написал Аксенов.Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Атака украинских БПЛА на Южный берег КрымаКак сообщило вечером в воскресенье Минобороны, ВСУ около 19.30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов. Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами. Повреждения получило здание школы в поселке, при этом пострадал охранник, а актовый зал был полностью разрушен. Учеников переведут на дистанционное обучение.Также повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250921/pozhar-2043411712.html

https://ria.ru/20250921/telefony-2043407717.html

https://ria.ru/20250921/vsu-2043412142.html

форос

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, форос, республика крым, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины